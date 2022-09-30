Neymar, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsanoro'ya verdiği destek yüzünden saldırıya uğradığını iddia etti

Neymar, aşırı sağcı devlet başkanı Jair Bolsonaro'ya verdiği destek yüzünden saldırıya uğradığını iddia etti

Brezilyalı yıldız Neymar, ülkesindeki politik duruşu sebebiyle eleştiri oklarının hedefi oldu.

Neymar Twitter'dan eleştirilere cevap verdi.

NELER OLDU? Brezilyalı PSG forveti, Brezilya'nın aşırı sağcı devlet başkanı Jair Bolsonaro'a TikTok hesabından çektiği bir videoyla destek verdiğini açıkladı. Neymar, bu haftasonu seçime gidecek olan Brezilya halkından ve takipçilerinden Bolsonaro'ya oy vermelerini istedi. Brezilyalı yıldız eleştiri oklarının hedefi oldu.

NE SÖYLENDİ? Neymar, eleştirilere Twitter üzerinden şu şekilde cevap verdi: "Demokrasiden bahsediyorlar ama biri farklı bir görüşe sahip olduğunda, demokrasiden bahseden insanlar tarafından saldırıya uğruyor."

BÜYÜK RESİM: Aşırı sağcı politikacı Bolsonaro, Neymar'ın kendisi için çektiği videoyu Twitter'dan paylaştı ve Brezilyalı yıldıza desteği için teşekkür etti. Neymar'ın TikTok'ta 8 milyon, Twitter'da ise 52 milyon takipçisi bulunuyor ve Brezilya gibi bir futbol ülkesinde Neymar'ın politik kararının insanları etkileyebileceği düşünülüyor.

İKİ FOTOĞRAFLA HİKÂYE:

Getty

Getty

NEYMAR İÇİN SIRADA NE VAR? Brezilyalı yıldız milli aranın bitimiyle birlikte PSG'ye geri dönecek ve PSG cumartesi günü Nice ile karşılaşacak.