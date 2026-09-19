Michael Olise, bu 7-0’lık şölenin ardından zaten iki hatıra almayı bekliyordu. Hat-trick yaptığı için, gelenek olduğu üzere maç topunu aldı. Maçın oyuncusu ödülü de tartışma konusu değildi; zira Olise, üç golünün yanına iki de asist ekledi.

Ancak mixed zone’dan geçerken 25 yaşındaki Fransız’ı biraz sürpriz bir üçüncü hatıra daha bekliyordu: Neymar’ın kişisel ithaf içeren bir forması. Brezilyalı süper yıldız, gazeteci Isabela Pagliari’den Allianz Arena ziyareti sırasında bunu Olise’ye teslim etmesini istedi.

Bunun arka planında ise şu var: Olise, geçmişte Lionel Messi ve Zinedine Zidane ile birlikte Neymar’ı da idollerinden biri olarak göstermişti. Neymar, en iyi dönemini bir zamanlar Barcelona’da geçirdi. 34 yaşındaki yıldız ise kariyerini şu sıralar altyapısından yetiştiği kulüp Santos’ta noktalıyor.

Michael Olise bu sezon olağanüstü rakamlar ortaya koyuyor

Olise şu anda müthiş bir form grafiği yakalamış durumda. Bu sezonki yedinci resmi maçında, Union karşısında dördüncü kez sahanın en iyi oyuncusu seçildi. Toplamda ise şu anda 11 gole katkıya ulaştı; bu da her 51 dakikada bir skor katkısı anlamına geliyor.

Harry Kane, “Michael ile oynamaktan gerçekten keyif alıyorum, onu insan olarak da çok seviyorum” diyerek takım arkadaşını övdü. “Herkes onun gerçek kişiliğini göremiyor ama o harika bir karakter. Dışarıdan göründüğünden tamamen farklı biri.” Olise, medyadan uzak durmasıyla biliniyor. Union karşısındaki gösterisinin ardından Sky’a röportaj vermeyi reddetti. Temsilcisi ve yakın arkadaşı Jamal Musiala ise gülümseyerek, “Ben bunun için buradayım” dedi.

Sportif direktör Max Eberl ise bu sırada Olise’nin Dünyada Yılın Futbolcusu seçiminde dikkate alınması gerektiğini savundu. “Benim için Michael Olise, Ballon d’Or adaylarından biri. O, dünyanın en iyi oyuncularından biri” dedi Eberl. Kane’in yanı sıra Lamine Yamal, Kylian Mbappe ve Rodri de favoriler arasında gösteriliyor.