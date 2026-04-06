Neymar, ani bir ameliyatla Dünya Kupası hayalinin peşinde

Neymar Jr., şüphesiz ki kendisi için son Dünya Kupası olacak bu turnuvaya katılabilmek için elinden gelen her şeyi yapmaya devam ediyor.

Bu nedenle Santos'un yıldızı, yeniden ameliyat olmaya karar verdi. Marca gazetesi, Santos'un teknik direktörü Cuca'nın, Brezilya ekibinin Copa Sudamericana'da Cuenca ile oynayacağı ilk maç öncesinde düzenlediği basın toplantısındaki sözlerini aktardı: "Neymar, FIFA'nın uluslararası maç arası sırasında dizinden ameliyat oldu. Antrenman yapmadı. Ameliyattan sonra birkaç gün dinlenerek iyileşti."

Neymar, geçen Brezilya ligi sezonunun bitiminden sonra, doktorların tavsiyesi üzerine dizinden ameliyat olmaya karar vermişti.

Marca gazetesi şöyle yazdı: "Şimdi, sadece birkaç ay sonra, Neymar, ciddi hasar görmüş eklem dokusunu güçlendirmek amacıyla trombosit açısından zengin plazma kullanılan rejeneratif bir tedaviye girmek üzere yeniden ameliyat masasına yattı."

Gazete şöyle devam etti: "Neymar, bu tedaviyi uluslararası maçların olmadığı dönemde uygulamaya karar verdi; o dönemde Brezilya kadrosunda yer almayı umuyordu. Şimdi ise, Dünya Kupası'nın başlamasına kalan son ayları tam hazırlık içinde geçirmek ve teknik direktör Ancelotti'yi, ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek Dünya Kupası'na katılacak 26 kişilik kadroya kendisini dahil etmesi gerektiğine ikna etmek için özel bir iyileşme programına başladı."