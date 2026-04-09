Neymar'a ciddi bir ilgi var ve olası yeni kulübüyle görüşmelere başladı

Neymar, Major League Soccer'dan ciddi bir ilgi görüyor. The New York Times'a göre FC Cincinnati, Brezilyalı süper yıldızla temasa geçti ve iki taraf arasında ilk görüşmeler çoktan gerçekleşti.

Neymar, 2026 yılının sonuna kadar gençlik aşkı Santos ile sözleşmesi bulunuyor ve burada teknik direktör Carlo Ancelotti'nin Dünya Kupası kadrosunda yer almayı hedefliyor. Kanat oyuncusu kısa süre önce uzun süren bir sakatlıktan döndü, ancak kalitesini göstermek için fazla zamana ihtiyaç duymadı.

Kaynaklar, Amerikan gazetesine Cincinnati ile Neymar arasındaki görüşmelerin henüz erken aşamada olduğunu vurguluyor. Kulüp, Şubat ayında 34 yaşını dolduran Neymar'ın ilgisini ve taleplerini ölçüyor.

Cincinnati, kulübün hem uluslararası yıldızlar hem de yerel yetenekler için cazip bir yer olduğuna inanıyor. NYT, "Kulüp, finansal gücü ve modern tesislerinin Neymar gibi bir yıldız için çekici olacağına inanıyor" diye yazıyor.

Ancak Cincinnati için işleri zorlaştıran bir faktör var, çünkü şu anda yeni bir Designated Player (DP) kaydetmek için yer yok. Bir DP, belirlenen maaş tavanından daha fazla kazanabilir, ancak şu anda mevcut tüm kontenjanlar Kévin Denkey, Miles Robinson ve Evander tarafından doldurulmuş durumda.

Önümüzdeki aylarda bu ilginin nasıl gelişeceği ve Neymar'ın São Paulo'yu Ohio ile takas etmeyi kabul edip etmeyeceği belli olacak. Neymar, Al-Hilal'deki başarısız macerasının ardından Chicago Fire ile sözleşme imzalamaya çok yakındı, ancak Santos'a geri dönmek için ABD'yi es geçti.

Neymar, geçen sezon ligde attığı 11 gol ve yaptığı 4 asistle Santos'un Série A'dan düşmesini önlemede büyük rol oynadı. Bu sezon ise dört lig maçının ardından şimdiden 3 gol ve 2 asist kaydetti.

Bu etkileyici istatistiklere rağmen Neymar, son milli maç döneminde kadroya çağrılmadı. Neymar, "üzgün ve hayal kırıklığına uğramış" olduğunu söyledi, ancak önümüzdeki yaz Seleção'nun bir parçası olmak için çok sıkı çalışmaya devam edeceğini de vurguladı.