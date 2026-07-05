Neymar (34) hemen veda ettiğini açıkladı: 'Her şey bitti'

Neymar, Brezilya’nın Dünya Kupası’ndan elenmesinin hemen ardından milli takımdan ayrıldığını açıkladı. Santos’ta forma giyen 34 yaşındaki forvet, sekizinci turda Norveç’e karşı alınan 1-2’lik yenilgiyi önleyemedi ve maçın ardından milli takım kariyerinin sona erdiğini açıkça belirtti. Neymar, uzatma dakikalarında bir penaltı golü attı; bu, Brezilya milli takımında bir oyuncu olarak yaptığı son top teması oldu.

Maçın bitiş düdüğünün ardından, gözle görülür şekilde duygulanmış olan Neymar, milli takımdaki geleceği hakkında konuştu. Forvet, Brezilya ile dünya şampiyonu olma çabasının kesin olarak sona erdiğini söyledi.

"Denedim, denedim. Artık bitti. Burada başladım ve burada bitiriyorum," dedi Neymar. Süperstar, bu sözleriyle 2010 yılında ABD ile oynanan bir hazırlık maçında Brezilya formasıyla ilk kez sahaya çıktığı MetLife Stadyumu'na atıfta bulunurken, şimdi de Dünya Kupası'nda Norveç'e karşı kaybedilen sekizinci final maçıyla milli takım kariyerini sonlandırıyor.

Sözlerini bitirdikten sonra Neymar gözyaşlarına boğulurken, takım arkadaşları onu teselli etmeye çalıştı. Norveç’e karşı elenme, Brezilyalı yıldız oyuncu için dördüncü ve son Dünya Kupası’nın acı bir sonu anlamına geliyor.

Brezilya için bu yenilgi, 1990'dan bu yana Dünya Kupası'ndaki en kötü performans anlamına geliyor. Dünya Kupası'nı beş kez kazanan rekor şampiyon, 2002'den beri yeni bir şampiyonluk zaferi bekliyor.

Bu maç, Neymar için kişisel olarak da istenmeyen bir rekor getirdi. O, dört Dünya Kupası’na katılmış ancak hiçbirinde şampiyon olamamış ikinci Brezilyalı oldu. Daha önce aynı durum Thiago Silva’nın başına gelmişti.

Neymar, milli takım kariyerini etkileyici istatistiklerle noktaladı. Forvet, 130 milli maçta forma giydi; bu maçlarda 80 gol attı ve 58 asist yaptı. Brezilya A Milli Takımı ile kazandığı tek kupa, 2013 Konfederasyon Kupası’dır. Ayrıca 2016 yılında Olimpiyat kadrosuyla Brezilya’yı Olimpiyat altın madalyasına taşıdı.