Newport - Manchester United maçı hangi kanalda? Altay Bayındır oynayacak mı? Goal.com.tr bildiriyor...

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den İngiltere Premier Lig devi Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır, bugün kariyerinde bir ilk yaşayacak.

A Millî Takım'ın file bekçisi, Manchester United ile bu akşam ilk maçına çıkacak. Kırmızı Şeytanlar'ın Newport deplasmanında oynayacağı FA Cup 4. Tur mücadelesinde kalede Altay Bayındır olacak.

Altay'ın ilk maçına çıkacak olmasından dolayı Google'de kullanıcılar Newport Manchester United maçı hangi kanalda? Altay Bayındır oynayacak mı? Sorularını aratıyor. Tüm detayları Goal.com.tr bildiriyor.

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Newport - Manchester United maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Newport - Manchester United FA Cup 4. Tur karşılaşması 28 Ocak Pazar akşamı oynanacak.

Rodney Parade Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 19.30'da başlayacak.

Altay Bayındır'ın Manchester United ile ilk kez sahaya çıkacağı mücadele TİVİBU SPOR 4'ten canlı olarak yayınlanacak.