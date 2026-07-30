Basında yer alan haberlere göre, İngiliz ekibi Newcastle United, Suudi Al Ahli'nin teknik direktörü Alman Matthias Jaissle ile anlaşarak, Eddie Howe'un yerine takımın başına geçmesi konusunda mutabakata vardı.

"Sky Sport - Almanya" muhabiri, Alman gazeteci Florian Plettenberg'e göre transfer "tamamen tamamlandı". Plettenberg, Jaissle'nin en baştan beri Newcastle'ı çalıştırmak konusunda istekli olduğunu ve tüm kişisel maddeler üzerinde yüzde 100 anlaşmaya varıldığını belirtti.

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Plettenberg, Newcastle'ın teknik direktörün sözleşmesindeki serbest bırakma bedelini devreye sokmaya karar verdiğini ve bu kararını Al Ahli yönetimine bildirdiğini de sözlerine ekledi. 38 yaşındaki Jaissle'nin önümüzdeki birkaç gün içinde 2030 yılına kadar uzanan bir sözleşme imzalaması bekleniyor.

"The Athletic" gazetesi bugün perşembe günü, Eddie Howe'un görevinden ayrılmaya karar verdiğini ortaya çıkarmıştı; Howe, geçen sezonun sonunda devam etme isteğini dile getirmiş olmasına rağmen, Newcastle'ın teknik ekibinin başında geçirdiği 5 yılın ardından bu kararı aldı.

Rapora göre, 48 yaşındaki İngiliz teknik adam, bir süre futboldan uzaklaşmak ve dinlenmek istediğini kulüp yönetimine bildirdi; bu karar dostane bir şekilde alınırken, Newcastle yönetimi ayrılığıyla ilgili planını çoktan hazırlamıştı.



