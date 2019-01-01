Newcastle United, Koray Günter'i kadrosuna katmak istiyor

Galatasaray'da bekleneni veremeyen Koray Günter, Hellas Verona'da gösterdiği performansla Newcastle United'ın dikkatini çekti.

'ın 2014 Ocak ayında 'dan büyük umutlarla kadrosuna kattığı ama verim almayı başaramadığı Koray Günter, ardından 'ya transfer olmuştu.

Bu sezon ise Hellas Verona'ya kiralanan ve burada gösterdiği performansla yeniden dikkat çekmeye başlayan Koray'a Calciomercato' nun haberine göre 'a talip oldu. İngiliz kulübünün Koray için Ocak ayında 10 milyon euro'luk teklif yapacağı iddia edildi.

Bonservisi Genoa'da bulunan ve bu sezon Verona formasıyla 'da 5 maça çıkan Koray'ın karşısındaki performansını tribünden takip eden Newcastle United gözlemcileri, Koray'ın performansını oldukça tatmin edici buldular.