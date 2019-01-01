Newcastle United, Koray Günter'i kadrosuna katmak istiyor
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Galatasaray'ın 2014 Ocak ayında Borussia Dortmund'dan büyük umutlarla kadrosuna kattığı ama verim almayı başaramadığı Koray Günter, ardından Genoa'ya transfer olmuştu.
Bu sezon ise Hellas Verona'ya kiralanan ve burada gösterdiği performansla yeniden dikkat çekmeye başlayan Koray'a Calciomercato' nun haberine göre Newcastle United'a talip oldu. İngiliz kulübünün Koray için Ocak ayında 10 milyon euro'luk teklif yapacağı iddia edildi.
Bonservisi Genoa'da bulunan ve bu sezon Verona formasıyla Serie A'da 5 maça çıkan Koray'ın Udinese karşısındaki performansını tribünden takip eden Newcastle United gözlemcileri, Koray'ın performansını oldukça tatmin edici buldular.