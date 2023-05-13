Premier Lig'in golcülerinden Ivan Toney, gösterdiği etkili performansla hem seviyesini hem de değerini katladı.

NE OLDU? Brentford'un Pazar günü West Ham ile oynayacağı Premier Lig karşılaşması öncesinde teknik direktör Thomas Frank, golcüsü Toney'nin değerine değer kattığını açıkladı.

Hocası, golcü oyuncusunun Arsenal'ın transfer etmek istediği West Ham'ın kaptanı Rice'tan daha pahalı olabileceğini söylemekten çekinmedi.

West Ham United'ın, yıldız oyuncusu Declan Rice için 120 milyon Euro istediğini düşündüğümüzde, Brentford'un golcüsü Toney için en az 120 milyon Euro bonservis talep edeceği aktarılıyor.

NE DEDİLER: London Football News'e konuşan Frank, "Bence Declan Rice harika bir oyuncu, ama golcüler daha pahalıdır. Bu yüzden Toney'nin ondan bile daha pahalıya mal olacağını düşünüyorum.

"Size 20'den fazla gol atmayı garantileyecek bir forvete ne kadar ödersiniz? Orta seviyedeki bir kulüp için 20 gol. atmak harika bir şey.

"Daha ne yapabilir ki? Daha büyük bir kulüpte bunu yapması daha kolay olur. Ivan' Toney'i seviyorum ve bence burada başardığı şey harika.

"Ve burada başarması gereken daha çok şey var, buna hiç şüphe yok. Bence daha da iyi olacak" dedi.

BÜYÜK RESİM: Toney, şu ana kadar ligde 33 maçta 20 gol atarak Brentford ile harika bir sezon geçiriyor.

Bu yılki mükemmel performansı, onu bir sonraki sezon Chelsea gibi daha büyük bir kulübe taşıyabilir.

Premier Lig ekibi Newcastle United, 2018 yılında Ivan Toney'i Peterborough'a sadece 390 bin Euro karşılığında satarak elinden çıkarmıştı.

Ve şu anda kulübü Brentford, Ivan Toney'i transfer etmek isteyen kulüpler için kapıyı 120 milyon Euro'dan açacak.

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BRENTFORD İÇİN SIRADA NE VAR? Brentford, 14 Mayıs Pazar günü West Ham'ı yenerek gelecek sezon Avrupa'ya katılma şansı elde etmeyi umuyor.