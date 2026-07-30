İngiliz basınında yer alan örtüşen haberlere göre, uzun yıllardır başarıyla çalışan teknik direktör Eddie Howe ara vermek istiyor ve yeni Premier League sezonunun başlamasına 22 gün kala kulüpten derhal ayrılmayı planlıyor.

Yerine gelecek isim de hazır gibi görünüyor: Matthias Jaissle. İddiaya göre 38 yaşındaki Alman teknik adam, Newcastle ile şimdiden ileri düzey görüşmeler yürütüyor. Jaissle, teknik direktörlük çıkışını bir dönem RB Salzburg'da yaptı ve 2023'te Suudi Arabistan'da Al-Ahli'ye geçti; burada aslında 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Ancak ayrılık konusunda bir sorun yaşanması beklenmiyor. Hem Newcastle hem de Al-Ahli'nin çoğunluk hissesi Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'na (PIF) ait.

Howe, Newcastle'daki teknik direktörlük görevini 2021'de devralmış ve o tarihten bu yana, büyük bir transfer hamlesinin de etkisiyle kulübü hayal bile edilemeyen seviyelere taşımıştı. Daha önce 20 yıl boyunca uzak kaldığı Şampiyonlar Ligi'ne Magpies son olarak iki kez katılma hakkı kazandı. Ayrıca 2025'te League Cup zaferi de geldi.

Eddie Howe'un transfer piyasasındaki gelişmelerden memnun olmadığı öne sürüldü

Howe, yeni sezon hazırlıklarına normal şekilde başlamış ve son iki haftada takımı üç hazırlık maçında yönetmişti. Daha çarşamba günü Championship ekibi Bristol City'ye karşı 4-1'lik galibiyet alınmıştı. Howe'un kulüpten ayrılmak isteme yönündeki kararı ise son 48 saat içinde netleşti.

Sky'ın haberine göre, transfer piyasasında yaşanan ve kendisini tatmin etmeyen gelişmeler bunda rol oynamış olabilir. Newcastle, iki kilit oyuncusu Sandro Tonali'yi (108 milyon avroya Tottenham Hotspur'a) ve Anthony Gordon'ı (FC Barcelona) satıyor; kaptan Bruno Guimaraes de gidebilir. Bu arada Nick Woltemade'nin geleceği de belirsizliğini koruyor. Alman milli oyuncu, VfB Stuttgart'tan 75 milyon avro karşılığında yaptığı transferin ardından Newcastle'daki ilk sezonunda genel olarak hayal kırıklığı yaratan bir performans sergiledi.