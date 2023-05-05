Premier Lig ekibi Newcastle, Ronaldo transferinden ziyade Neymar'ın kendilerine daha uygun olduğunu düşünüyor.

NE OLDU? Newcastle, Brezilyalı oyuncuyu bu yaz PSG'den transfer etmeyi düşünüyor ve bu kapsamda çalışmalarına başladı.

90min, önümüzdeki transfer döneminde kadroya bir sol kanat forveti eklemek isteyen kulübün, Neymar'ı kadrosuna dahil etmek istediğini bildirdi.

Neymar; Parislileri "küçük kulüp" olarak nitelendiren bir tweet'i beğenerek gelecek sezon PSG'de kalmayacağına dair söylentileri güçlendirdi.

BÜYÜK RESİM: Habere göre, Ronaldo da potansiyel bir transfer hedefi olarak tartışıldı, ancak doğrudan Eddie Howe'un kadrosuna girecek bir oyuncu olarak görülmüyor.

PSG'nin bir anlaşmayı onaylamaya istekli olduğu düşünülürse, Neymar daha ulaşılabilir görülüyor.

VE DAHA FAZLASI: PSG'nin ultra taraftar grubu, bu hafta başında Neymar'ın Paris'teki evinin önünde bir protesto düzenleyerek onun kulüpten ayrılmasını istedi.

PSG, onu transfer etmek için dünya rekoru olan 222 milyon Euro gibi bir bedeli Barcelona'ya ödeyerek büyük bir sükse yaratmıştı.

Brezilyalı yıldızın takımdan ayrılması halinde, onun için ödedikleri bonservis bedelinin yanından bile geçemeyeceklerini çok iyi biliyorlar ve onun için yaklaşık 90 milyon Euro gibi bir ücret belirlediler.

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NEYMAR İÇİN SIRADA NE VAR? Sakatlığı nedeniyle şu anda formasından uzak kalan PSG süperstarı, sezonu Ligue 1 şampiyonu olarak tamamlamaya çok yakın görünüyor.

Fransız kulübü, şu anda ikinci sıradaki Marsilya'nın beş puan önünde bulunurken ligin bitmesine beş maç kala zirvede yer alıyor.