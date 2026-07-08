Newcastle, Sean Steur'un kiralanma süresi konusunda hemen karar verecek

Newcastle Chronicle gazetesinin haberine göre, Sean Steur Newcastle United tarafından kiralanmayacak. 18 yaşındaki Hollandalı oyuncu, önümüzdeki sezonun hazırlık döneminde forma şansı bulacak.

Salı sabahı Algemeen Dagblad gazetesi, Steur'un 27 milyon euro karşılığında Ajax'tan Newcastle'a transfer olacağını ani bir haberle duyurmuştu.

Genç orta saha oyuncusu, Johan Cruijff ArenA'da sözleşmesini uzatma seçeneğine sahipti, ancak ESPN'e göre kendisine sunulan fırsatlardan memnun değildi.

Önümüzdeki sezon önemli bir rol oynamak istiyordu, ancak Jorthy Mokio da sözleşmesini uzatmış olduğu için Ajax ona bu sözü veremedi.

Newcastle’da ise hazırlık döneminde her halükarda önemli bir rol üstlenecek. Steur’a bir Premier League forma numarası verilecek ve ay sonunda İspanya’daki antrenman kampına katılacak. Kesinlikle kiralanmayacak.

Kulüp, önümüzdeki sezon öncesindeki hazırlık maçlarında ona mutlaka süre vermeyi planlıyor. Newcastle, hazırlık döneminde sırasıyla Darlington 1883, Gateshead FC, Bristol City ve Valencia ile karşılaşacak.



