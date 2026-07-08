Goal.com
Canlı

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
Sean SteurImago
Bart DHanis

Çeviri:

Newcastle, Sean Steur'un kiralanma süresi konusunda hemen karar verecek

Transfers
Ajax

Newcastle Chronicle gazetesinin haberine göre, Sean Steur Newcastle United tarafından kiralanmayacak. 18 yaşındaki Hollandalı oyuncu, önümüzdeki sezonun hazırlık döneminde forma şansı bulacak.

Salı sabahı Algemeen Dagblad gazetesi, Steur'un 27 milyon euro karşılığında Ajax'tan Newcastle'a transfer olacağını ani bir haberle duyurmuştu.

Genç orta saha oyuncusu, Johan Cruijff ArenA'da sözleşmesini uzatma seçeneğine sahipti, ancak ESPN'e göre kendisine sunulan fırsatlardan memnun değildi.

Önümüzdeki sezon önemli bir rol oynamak istiyordu, ancak Jorthy Mokio da sözleşmesini uzatmış olduğu için Ajax ona bu sözü veremedi.

Newcastle’da ise hazırlık döneminde her halükarda önemli bir rol üstlenecek. Steur’a bir Premier League forma numarası verilecek ve ay sonunda İspanya’daki antrenman kampına katılacak. Kesinlikle kiralanmayacak.

Club Friendlies
Ajax crest
Ajax
AJX
AEK Larnaca crest
AEK Larnaca
AEK

Kulüp, önümüzdeki sezon öncesindeki hazırlık maçlarında ona mutlaka süre vermeyi planlıyor. Newcastle, hazırlık döneminde sırasıyla Darlington 1883, Gateshead FC, Bristol City ve Valencia ile karşılaşacak.


Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin