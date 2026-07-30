Newcastle United efsanesi Alan Shearer, teknik direktör Eddie Howe'a, kulüpten sürpriz ayrılığının ardından bir veda mesajı gönderdi.

Shearer, BBC'deki köşesinde şunları yazdı: "Teşekkür ederim Howe. Bir Newcastle taraftarı olarak hayatımın en güzel gününü bana yaşattın."

Devamında şunları kaydetti: "Kulüpten ayrılmana yol açan sebepler her ne olursa olsun, benim yaşımdaki ya da benden daha genç her taraftarın aynı şeyi söyleyeceğine inanıyorum; ben 55 yaşındayım."

Shearer, "Eddie Howe, Newcastle taraftarlarının gözünde her zaman bir efsane olarak kalacak; çünkü 2025 yılında Wembley Stadı'nda Lig Kupası'nı kazandığımızda bize yaşattığı o tarihi gün sayesinde büyük bir kupa kazanmak için verdiğimiz uzun bekleyişe son verdi." vurgusunu yaptı.

Şöyle açıkladı: "Geçtiğimiz yaz yaşananlar, Alexander Isak'ın ayrılmasının ve kulübün transfer piyasasındaki öncelikli hedeflerini kadrosuna katmayı başaramamasının ardından Newcastle'ı büyük ölçüde sekteye uğrattı."

Şuna dikkat çekti: "Ne yazık ki bu eğilim bu yıl da devam etti. Bunun, Eddie'nin kalmak ya da ayrılmak konusundaki düşüncesi üzerinde etkisi olmasına şaşırmam; ayrıca bu durum, bundan sonra ne olacağı konusunda beni endişelendiriyor."

Shearer şu ifadeleri kullandı: "Sadece bir taraftar olarak, zorlu bir sezona ve mücadelelerle dolu zamanlara hazırlanmamız gerektiğini düşünüyorum. Beni en çok şaşırtan şey Eddie'nin ayrılış zamanlaması; yeni sezon hazırlık döneminin başlamasından 3 hafta sonra buradayız ve Premier Lig'in başlamasına yalnızca 3 hafta kaldı."

Şunları söyledi: "Bunun şimdi yaşanması için perde arkasında tam olarak ne olduğunu bilmiyorum, ancak onun bakış açısından, en iyi oyuncularının birer birer satıldığını gördüğünü tahmin ediyorum; önce Isak, ardından bu yaz Anthony Gordon ve Sandro Tonali, üstelik kaptan Bruno Guimaraes'in geleceğiyle ilgili spekülasyonlar da sürüyordu."

Raporlar, Suudi Arabistan'daki Al Ahli'nin teknik direktörlüğünden istifa eden Matthias Jaissle'ın, Howe'un yerine geçmek için en öne çıkan aday olduğunu belirtiyor.

Newcastle'ın durumuna ilişkin ise şu yorumu yaptı: "En tecrübeli teknik direktörlerin bile bu durumu zorlu bulacağını düşünüyorum; oysa göreve gelmesi beklenen Matthias Jaissle henüz yalnızca 38 yaşında."

Şuna dikkat çekti: "Suudi Arabistan'daki Al Ahli ile elde ettiği başarıya rağmen, bu, tamamen farklı bir dünya olan Premier Lig'de çalışmakla kıyaslanamaz."