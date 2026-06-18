Neves, Kongo maçındaki şokun ardından: Ronaldo da diğer oyuncular gibi!

Portekizli orta saha oyuncusu João Neves, 2026 Dünya Kupası’nın ilk turunda Demokratik Kongo ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından kaptanı Cristiano Ronaldo hakkında yaptığı açıklamalarla büyük bir tartışma yarattı.

"El Don" olarak bilinen Ronaldo, João Neves'in Portekiz'in tek golünü attığı maçta teknik ve fiziksel performansındaki düşüş nedeniyle sert eleştirilere maruz kalıyor.

Maçın ardından "BeIN Sports" kanalına konuşan Neves, "Cristiano Ronaldo'nun uzun yıllar boyunca Portekiz milli takımına ne kadar katkı sağladığını ve milli takım formasıyla ne kadar olağanüstü başarılar elde ettiğini çok iyi biliyoruz" dedi.

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Neves sözlerine şöyle devam etti: "Şu anda hepimiz onun da diğer oyuncular gibi takımın bir parçası olduğunu hissediyoruz ve o da diğer oyuncularla aynı şekilde takıma katkı sağlıyor."

Şöyle devam etti: “Milli takımda son derece birleşmiş durumdayız ve uzun vadede farkı yaratacak olanın bu takım ruhu olduğuna inanıyorum.”

Son olarak şunları söyledi: “İlk maçtaki beraberlik bizi cesaretimizi kırmayacak; turnuvadaki hedeflerimize ulaşmak için hâlâ güvenimiz ve gücümüz var.”