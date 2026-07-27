Suudi Hilal'in kaptanı Salem el-Devseri, devam eden yaz transfer döneminde geleceğiyle ilgili kararını netleştirdi; "Lider"in saflarından ayrılmasını öngören herhangi bir teklifi görüşmeyi reddederek, yeni bir duyuruya kadar takımda kalmayı tercih etti.

Gazetenin Arriyadiyah gazetesine göre el-Devseri, Hilal ile sözleşmesinin bitmesine yalnızca bir yıl kalmasına rağmen, bu yaz transferi konusundaki tüm müzakere girişimlerine kapıyı kapattı.

Gazete, Hilal kaptanının önümüzdeki ocak ayında serbest döneme girilmesini beklediğini, o zaman kendisine sunulan teklifleri incelemeye başlayacağını ve o dönemdeki koşullarına uygun nihai kararı bundan önce vereceğini ekledi.

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El-Devseri'nin bu tavrı, kendisini Hilal'in yeni sezon hazırlık döneminden uzak bırakan sakatlıktan iyileşmeye devam ettiği ve sahalara dönme ile formunu yeniden kazanmaya tam olarak odaklanmakta ısrarcı olduğu bir dönemde geliyor.

Geçtiğimiz sezon 34 yaşındaki yıldız, "Transfermarkt" sitesinin verilerine göre çeşitli kulvarlarda 35 maça çıktı; toplam 2447 dakika sahada kaldı, bu süre içinde 10 gol attı ve 10 asist yaptı.

Salem el-Devseri, modern dönemde Hilal'in en önemli efsanelerinden biri sayılıyor; takımın formasıyla 484 maça çıktı, bu maçlarda 141 gol attı ve 106 asist yaparak, ismini kulüp tarihindeki en etkili oyuncular arasına yazmaya devam ediyor.