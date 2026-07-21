Mağrib Fasi kulübü, Suudi Arabistan takımı İttihad'ın oyuncusu Faslı forvet Youssef En-Nesyri ile mevcut yaz transfer döneminde anlaşma çabalarının önünde duran mali bir engelle karşı karşıya. Bu durum, kariyerine başladığı kulübe dönüş ihtimaline yönelik iki taraf arasında görüşmeler bulunmasına rağmen yaşanıyor.

Bu gelişme, önceki raporlara göre İttihad'ın yeni sezona hazırlık kapsamında hücum hattını yeniden düzenlemeye çalıştığı bir dönemde geliyor. Kulüp yönetimi, kadroyu güçlendirmek ve hücum etkinliğini artırmak için yeni bir forvetle anlaşma girişimlerini sürdürürken, En-Nesyri için uygun bir çıkış yolu arıyor.

Mağrib Fasi kulübünün hikmet kurulu üyesi Abdelhak El-Marraküşi, En-Nesyri'yi kadroya katmak için İttihad ile halihazırda görüşmelerin bulunduğunu açıkladı ve oyuncunun yüksek maaşının transferin tamamlanmasının önündeki en büyük engel olduğunu vurguladı.

El-Marraküşi, Suudi Arabistan gazetesi "Erriyadiyye"ye yaptığı özel açıklamalarda şunları söyledi: "Youssef En-Nesyri'yi İttihad kulübünden kadroya katmak için gerçekten görüşmeler yapıldı, ancak şu ana kadar oyuncunun aldığı maaş transferin önünde bir engel olarak duruyor. Onun Roshn Ligi'nde aldığı maaşı ödeyemeyiz."

Faslı yetkili, En-Nesyri'nin maaşında indirim yapmayı kabul etmesi halinde transferin durumunun değişebileceğine dikkat çekti ve oyuncunun Suudi Arabistan Ligi'nde aldığı ücretin bir kısmından feragat etmesinin, Mağrib Fasi'ye dönüşünün tamamlanma ihtimaline kapı açabileceğini belirtti.

En-Nesyri, İttihad'a Ocak 2026'da Türk kulübü Fenerbahçe'den katılmış ve takımın hücumuna güçlü bir katkı sağlayacağına dair büyük umutlar taşınmıştı. Ancak Cidde ekibindeki serüveni beklenen şekilde ilerlemedi; bu da İttihad yönetimini yeni sezon başlamadan önce oyuncunun geleceğini yeniden değerlendirmeye itti.

Faslı forvet, İttihad'daki serüveni boyunca çeşitli kupalarda 18 maçta forma giydi ve bu maçlarda 8 gol kaydetmenin yanı sıra 1 gol de asist yaptı.