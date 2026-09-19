Barcelona'nın sportif direktörü Deco, kulübün Raphinha, Marc Bernal ve Xavi Espart'ın sözleşmelerini yenilemeye yaklaştığını açıklayarak, üç oyuncuyla ilgili anlaşmaların ve mali koşullarının iyileştirilmesinin önümüzdeki hafta içinde tamamlanacağını doğruladı.

Deco, RAC1 radyosuna yaptığı açıklamada, Barcelona'nın hâlihazırda 2028'de sona eren Raphinha'nın sözleşmesini iki yıl daha uzatarak 2030'a kadar taşımaya yaklaştığını belirtti ve görüşmelerin büyük ölçüde ilerlediğini vurgulayarak şöyle konuştu: "Dün öğleden sonra işi neredeyse bitirdik."

Bu gelişme, Raphinha'nın daha önce aynı radyoya yaptığı açıklamalarda Barcelona'da devam etme isteğini dile getirmesinin, sözleşmesini yenilemeyi hatta kariyerini Katalan kulübünde noktalamayı istediğini vurgulamasının ardından geldi. Bu da anlaşmanın tamamlanması hâlinde 2030'da 33 yaşına geleceği ana kadar kulüpte kalacağı anlamına geliyor.

Aynı bağlamda Deco, Barcelona yönetiminin Marc Bernal ve Xavi Espart'ın sözleşmelerini yenilemek için çalıştığını açıkladı. Bernal'in sözleşmesi 2029'a, Espart'ın sözleşmesi ise 2028'e kadar sürüyor. Kulüp, oyuncuların maaşlarını iyileştirmeye yönelirken, iki yeni sözleşmenin süresi henüz kesinleşmedi.

Bu hamleler, Barcelona'nın mevcut ve gelecekteki projesinde öne çıkan unsurları korumaya yönelik planının bir parçası olarak geliyor; Deco geçtiğimiz haftalarda sözleşme yenileme dosyaları üzerindeki çalışmalarını gözlerden uzak bir şekilde sürdürüyor.