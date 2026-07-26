51 yaşındaki ismin konuşmasında, geçen yaz Premier League kulübü Newcastle United'a giden Nick Woltemade'nin transfer konusu da gündeme geldi.

Alman rekortmen şampiyonu da o dönemde Stuttgartlı forveti kadrosuna katmak için yoğun çaba göstermişti; iddiaya göre oyuncu ile Münih ekibi arasında sözlü bir anlaşma bile sağlanmıştı.

Ancak VfB, Bayern'in önerdiği en fazla 60 milyon euro tutarındaki bonservis bedelini kabul etmek istemedi ve bunun yerine 24 yaşındaki oyuncu için en az 75 milyon euro talebinde ısrarcı oldu. Magpies ise sonunda istenen rakamı ödemeye hazır olduğunu gösterdi ve Schwaben ekibiyle Woltemade'nin transferi konusunda anlaşmaya vardı.

Wehrle, genel kurulda, kendi pazarlık taktikleriyle FCB'yi kesinlikle kızdırmak istemediklerini, asıl olarak mali farklılıkların rol oynadığını vurguladı. VfB CEO'suna göre teklif açıkçası yeterince iyi değildi; Bayern, Woltemade için neredeyse bir "tereyağlı simit"ten fazlasını önermemişti.

Buna ek olarak Wehrle, taraftar desteği konusunda da Münih ekibine hafifçe takılmadan edemedi. Mayıs ayındaki son DFB-Pokal mücadelesinde, iki kulübün finalde karşı karşıya geldiği maçta yalnızca Stuttgart taraftarlarının fark edildiğini söyledi.

"FC Bayern taraftarlarını duymadım" diyen Wehrle, VfB'nin salonda bulunan üyeleri tarafından coşkulu alkışlarla kutlandı.

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VfB Stuttgart 2025'te rekor kâr açıkladı

Saha dışındaki tarafta ise VfB, genel kurulunda finansal açıdan rekor bir yıl geçirdiğini duyurdu. 2025 mali yılında, ayrı bir tüzel yapıya sahip VfB Stuttgart 1893 AG toplam 383,6 milyon euro gelir elde ederken, vergi sonrası kâr 22,5 milyon euro oldu. Aynı zamanda öz sermaye de 83,4 milyon euroya yükseldi.

"Büyüme ve kârlılık VfB Stuttgart'ta el ele gidiyor" diyen Wehrle, rakamların sunumunda şu ifadeleri kullandı: "Gelirlerimizi, kârımızı ve öz sermayemizi aynı anda artırmayı başardık. Bu, sağlıklı ve sürdürülebilir büyümenin bir göstergesi."

Ana kulüp de olumlu bir gelişim gösteriyor ve üye sayısı şu anda 135 bin. Başkan Dietmar Allgeier, toplam 7,2 milyon euro gelir ve 1,4 milyon euro kâr açıklandığını bildirdi. Sermaye yedeği ise 1,6 milyon euroya yükseldi.