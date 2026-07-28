Neden şimdi? Tebas'tan Infantino'ya sert yanıt: "Acınası"

İspanya La Liga Başkanı Javier Tebas ile Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) Başkanı Gianni Infantino arasında yeni bir cephe açıldı. Tebas, Infantino'nun Instagram hesabından paylaştığı uzun açıklamaya sert bir üslup ve keskin eleştirilerle yanıt vererek açıklamayı "acınası" olarak nitelendirdi ve mesajın savunmacı zamanlamasının ardındaki gerçek saikleri sorguladı.

Infantino, geçtiğimiz pazartesi günü kişisel hesabından ve FIFA'nın resmi Instagram hesabından 15 kareden oluşan uzun bir mesaj paylaşmıştı. Bu mesajda Dünya Kupası organizasyonunu güçlü bir şekilde savunmuş, benimsenen hakemlik kriterlerini desteklemiş ve "nefret ile asılsız söylentileri yayanlar" olarak nitelendirdiği kişilere yüklenmişti. Infantino, başkaları kendisini eleştirirken FIFA'nın "ön saflarda yer alarak dünyanın en iyi gösterisini organize edip sunduğunu" vurgulamıştı.

Ancak Tebas'ın yanıtı resmi hesabı üzerinden hızlı ve sert bir şekilde geldi. Tebas sözlerine şöyle başladı: "Bugün Gianni Infantino, Instagram hesabında ve FIFA hesabında acınası bir mesaj yazdı." Ardından Uluslararası Federasyon Başkanı'nın paylaşımının içeriğini ve zamanlamasını sorguladı.

İspanyol yetkili sert bir üslupla şöyle devam etti: "Futbolun tutku ve birlik üzerine kurulu olduğunu kimse inkâr etmiyor. Ancak şeffaflık, iyi yönetişim ve hesap verebilirlik asla nefret değildir; bunlar bir görevdir. Güçlü kurumlar soru soranların güvenilirliğini sorgulamaz; onların sorularını yanıtlar."

Tebas bununla da yetinmedi, eleştirilerinde daha da ileri giderek Infantino'ya doğrudan bir mesaj yöneltti: "Bir fikir Gianni: Bir lider, meşru denetim yapanların itibarını zedelemeye koca bir mesaj ayırdığında, sormak doğaldır… Neden tam da şimdi? Bu savunmacı üslubu açıklayan bir şey mi var? Bilmediğimiz bir şeyler mi oluyor?" Bu sözlerle Tebas, FIFA Başkanı'nın var gücüyle yaptığı savunmanın ardında gizli sebepler bulunduğuna dair şüphelerine açıkça işaret etti.

Bu tırmanış, Tebas ile Infantino arasında sık sık yaşanan ve genellikle dünya futbolunun yönetimindeki yönetişim ve şeffaflık meseleleri, uluslararası turnuvaların organizasyonu ile Avrupa futbol kurumları ve Uluslararası Federasyon arasındaki nüfuz mücadelesi etrafında dönen anlaşmazlıklar dizisinin en yenisini oluşturuyor.