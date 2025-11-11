Necip Uysal ile Ersin Destanoğlu'ndan bahis iddialarına suç duyurusu

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) yürüttüğü geniş çaplı bahis soruşturması, futbol dünyasında büyük yankı uyandırmaya devam ediyor.

1024 futbolcunun Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildiği süreçte, isimleri listede yer alan Beşiktaşlı futbolcular Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu, kendilerine yöneltilen iddialara sert tepki gösterdi.

Ersin Destanoğlu: “Federasyon isimleri açıklamadan önce bizimle iletişime geçmeliydi”

Beşiktaş’ın 24 yaşındaki kalecisi Ersin Destanoğlu, adının bahis soruşturmasında geçmesinin ardından İstanbul Çağlayan Adliyesi’ne gelerek suç duyurusunda bulundu. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan genç kaleci, süreci büyük bir şaşkınlıkla karşıladığını belirterek şunları söyledi:

“İzindeydim, haber gelir gelmez Türkiye’ye döndüm. Federasyon bizimle iletişime geçmeden ismimizi açıkladı. Bu, bizi lekeleme çabası gibi görünüyor. Hayatım boyunca böyle işlerle adım yan yana gelmedi, gelmez de. Vicdanım rahat, alnım ak. Gerekli suç duyurusunu yaptım.”

Destanoğlu, kendisi ve takım kaptanı Necip Uysal hakkında yapılan iddiaların asılsız olduğunu belirterek, daha derinlemesine bir inceleme yapılmadan isimlerin açıklanmasının “büyük bir hata” olduğunu vurguladı.

Necip Uysal: “Adıma sahte hesap açılmış, hayatımda bahis oynamadım”

Deneyimli futbolcu Necip Uysal da benzer şekilde Çağlayan Adliyesi’nde suç duyurusunda bulundu. Hakkında çıkan haberleri “asılsız ve yıpratıcı” olarak nitelendiren Uysal, kimlik bilgilerinin kötü niyetli kişiler tarafından kullanıldığını söyledi:

“20 yıldır profesyonel futbol oynuyorum. Adıma sahte bir kimlik numarasıyla hesap açılmış, bu hesap üzerinden bahis kuponları oluşturulmuş. Hayatım boyunca bahis oynamadım, hiçbir platformda üyeliğim yok. Bu olay hayatımın en zor süreci. Gereken şikayetleri yaptım, sürecin aydınlanmasını bekliyorum.”

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da konuyla ilgili bir açıklama yaparak, Necip Uysal’ın bahis soruşturması kapsamında ifadeye çağrıldığı iddialarını resmen yalanladı. Savcılık, Uysal’ın başka bir konuda avukatıyla birlikte suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi.

TFF’nin geniş kapsamlı soruşturması sürüyor

TFF Hukuk Müşavirliği, kamuoyunda “hakemlerin bahis sitelerine üyeliği” olarak bilinen dosya kapsamında, aralarında birçok Süper Lig futbolcusunun da yer aldığı 1024 ismi PFDK’ye sevk etmişti. Beşiktaşlı futbolcuların suç duyurusunda bulunmasıyla birlikte soruşturma süreci yeni bir boyut kazandı.

Spor kamuoyu şimdi, TFF’nin izleyeceği yeni adımları ve savcılığın incelemesinin sonuçlarını merakla bekliyor.