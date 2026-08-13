NEC, uzun süredir ihtiyaç duyduğu stoperi sonunda tanıttı

NEC yeni bir savunmacıyı kadrosuna kattı. Nijmegen ekibi, Gabriel Brás'ı resmi kanallarından resmen tanıttı. Oyuncu, FC Porto'dan bir yıllığına kiralandı.

Brás, Portekiz U21 Milli Takımı'nın kaptanlığını yapıyor ve maçlarını FC Porto B formasıyla oynadı. 22 yaşındaki oyuncu, A takım için ise henüz ilk maçına çıkmadı.

Sağ ayaklı stoper, bu doğrultuda FC Porto'dan kiralık olarak geldi ancak NEC satın alma opsiyonu da aldı. Bu opsiyonun ne kadar olduğu bilinmiyor. Transfermarkt'a göre Brás'ın değeri 2 milyon euro.

NEC, savunma hattına takviye arayışındaydı. Dick Schreuder, hazırlık döneminde kadrosunu savunma açısından fazla dar bulduğunu açıkça dile getirmiş ve iki ya da üç savunmacıyı daha kadroda görmeyi umduğunu söylemişti.

Bu seçenek eksikliği, Telstar'a karşı ligin ilk haftasında oynanan maçta da (1-2 mağlubiyet) yeniden gözler önüne serildi. Schreuder savunmada doğaçlama yapmak zorunda kaldı ve maçın ardından defans hattındaki sınırlı seçeneklerden memnun olmadığını açıkça ortaya koydu.

Schreuder'in savunmadaki seçenekleri geçen salı günü bir kez daha azaldı. Philippe Sandler, Olympiakos ile oynanan karşılaşmada (2-1 galibiyet) sahayı erken terk etmek zorunda kaldı.

Kulüp, aralarında Manchester City'nin de bulunduğu takımlarda forma giyen eski oyuncunun haftalarca forma giyemeyebileceğinden endişe ediyor.