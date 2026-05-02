NEC - Telstar maçı 35. dakikada aniden geçici olarak durduruldu

NEC ile Telstar arasındaki maç, cumartesi günü 35. dakikada 0-1'lik şaşırtıcı bir skorla geçici olarak durduruldu. Nijmegen'deki aşırı hava koşulları nedeniyle maça devam etmek güvenli değildi, bu nedenle hakem Jeroen Manschot maçı geçici olarak durdurmak zorunda kaldı.

Goffert Stadyumu'nda NEC maça hızlı başladı ve Telstar'ı hemen baskı altına aldı. Dasa'nın uzak mesafeden attığı şut ilk ciddi tehlikeyi oluşturdu, ancak kaleci Koeman erken bir golü önlemeyi başardı. Böylece NEC hemen net bir mesaj verdi.

Kısa süre sonra ev sahibi takım için bir başka büyük fırsat daha geldi. Linssen skoru açmak için mükemmel bir fırsat yakaladı, ancak şutu direğin hemen yanından dışarıya çıktı. NEC üstünlüğünü sürdürdü, ancak golü bulmayı başaramadı.

Oyunun gidişatına aykırı bir şekilde Telstar öne geçti. Hatenboer'in keskin ortasında Van Duijn hızlı tepki göstererek topu ağlara gönderdi: 0-1.

35. dakikada şiddetli fırtına nedeniyle maç durduruldu. Maç şu anda yeniden başladı.



