NEC, son maç gününde Şampiyonlar Ligi ön eleme turuna katılma hakkı kazandı

NEC, Pazar günü zayıf Go Ahead Eagles'ı 2-1'lik skorla oldukça rahat bir şekilde mağlup etti. Böylelikle, kupa finalinde yenilen takım, üçüncü sıraya yükselerek Şampiyonlar Ligi ön eleme turuna katılma hakkını elde etti. Son hafta öncesinde üçüncü sırada yer alan FC Twente ise şampiyon PSV'ye konuk olduğu maçta 5-1 mağlup oldu.

NEC'in hücum niyeti De Goffert'te çok erken belli oldu; Sami Ouaissa dördüncü dakikada ilk tehlikeyi yarattı. 1-0 birkaç dakika sonra geldi: Noé Lebreton, köşe vuruşundan yakın mesafeden kafayla golü attı. Böylece üçüncü sıra fiilen NEC'in eline geçti.

NEC, erken gelen açılış golünün ardından hücumda kalmaya devam etti ve Bryan Linssen'in yakın mesafeden üst direğe çarpmasıyla şanssızlık yaşadı. Ancak Nijmegen'de, hareketli ve parlayan Lebreton'un 26. dakikada önce sağ direğe çarptıktan sonra sol alt köşeyi bulmasıyla sevinç çığlıkları yükseldi. Go Ahead, mücadeleci NEC karşısında gerçekten hiçbir şey yapamadı.

Deventer ekibi daha iyi bir ikinci yarı umuyordu, ancak inisiyatifi hemen ele geçiren ve fırsatlar yaratan NEC oldu. Buna rağmen, 55. dakikada skor 2-1'di. Søren Tengstedt, deplasman taraftarlarını sevindiren bir şekilde, bir ribaunttan kusursuz bir vuruşla golü buldu. Bu gol, NEC taraftarları arasında gerilimi yeniden artırdı.

NEC, farkı azaltan golün ardından tempoyu artırdı ve Tjaronn Chery'nin 16 metre çizgisinden çektiği şut Jari De Busser tarafından kurtarıldı. Aynı dakikada Lebreton hat-trick'e çok yaklaştı, ancak NEC'in yıldız oyuncusunun şutu üst direğe çarptı. Ev sahibi takım için galibiyet henüz garantilenmemişti.

Maçın son dakikalarında, Julian Dirksen'in hücumda ilerleyen Koki Ogawa'yı bariz bir şekilde durdurmasının ardından NEC'de gerginlik yaşandı. Go Ahead'in savunma oyuncusu bu hareketinden dolayı sadece sarı kartla kurtuldu. Melvin Boel, kısa süre sonra Dirksen'i oyundan almakla akıllıca bir karar verdi. Skor artık değişmedi ve böylece NEC, Şampiyonlar Ligi hayallerini canlı tutmayı başardı.