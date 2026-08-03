Şampiyonlar Ligi play-off turu kura çekimi pazartesi öğleden sonra gerçekleştirildi. NEC, kulübün Olympiakos ile oynayacağı iki ayaklı eşleşmeyi geçmesi halinde, ana turnuvaya kalmak için son turda Union Sint-Gillis veya Bodø/Glimt ile karşılaşacak. Nijmegen ekibi ilk maçı sahasında oynayacak.
Tam kura eşleşmeleri:
Lefksi Sofia/Kairat Almati - AEK Atina
Celtic - LASK Linz
GNK Dinamo/Kauno Zalgiris - Viking FK
Slovan Bratislava/Mjällby - Ararat Armenia/Celje
Hapoel Beer Sheva/Kızıl Yıldız FC - Aarhus/Sabah
NEC/Olympiakos - Union Sint-Gillis/Bodø/Glimt
Fenerbahçe/Sturm Graz - Sparta Prag/Olympique Lyon
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Çeviri:
NEC, Şampiyonlar Ligi öncesindeki son engeldeki muhtemel rakibini öğrendi
Şampiyonlar Ligi play-off turu kura çekimi pazartesi öğleden sonra gerçekleştirildi. NEC, kulübün Olympiakos ile oynayacağı iki ayaklı eşleşmeyi geçmesi halinde, ana turnuvaya kalmak için son turda Union Sint-Gillis veya Bodø/Glimt ile karşılaşacak. Nijmegen ekibi ilk maçı sahasında oynayacak.