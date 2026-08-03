Şampiyonlar Ligi play-off turu kura çekimi pazartesi öğleden sonra gerçekleştirildi. NEC, kulübün Olympiakos ile oynayacağı iki ayaklı eşleşmeyi geçmesi halinde, ana turnuvaya kalmak için son turda Union Sint-Gillis veya Bodø/Glimt ile karşılaşacak. Nijmegen ekibi ilk maçı sahasında oynayacak.



Tam kura eşleşmeleri:

Lefksi Sofia/Kairat Almati - AEK Atina

Celtic - LASK Linz

GNK Dinamo/Kauno Zalgiris - Viking FK

Slovan Bratislava/Mjällby - Ararat Armenia/Celje

Hapoel Beer Sheva/Kızıl Yıldız FC - Aarhus/Sabah

NEC/Olympiakos - Union Sint-Gillis/Bodø/Glimt

Fenerbahçe/Sturm Graz - Sparta Prag/Olympique Lyon