NEC, karşılaşacakları maç öncesinde Juventus’un Serie A’da acı bir yenilgi aldığını görüyor

Juventus, NEC maçı öncesinde Sassuolo'ya 3-2 mağlup oldu. Böylece Torino ekibi, gelecek perşembe Allianz Stadyumu'nda Nijmegen temsilcisiyle oynayacağı UEFA Avrupa Ligi karşılaşması öncesinde kötü bir prova yaptı.

Konuk ekipte Teun Koopmeiners maça ilk 11'de başladı. Eski Ajaxlı Francisco Conceição da ilk düdükle birlikte sahadaydı. İki takım da maça temkinli başladı. Topa sahip olma süreleri uzundu, ancak pozisyon sayısı azdı. İlk bölümde oyunu daha çok Juventus yönlendirdi, fakat yarım saat civarında Sassuolo maçın içine daha iyi girdi.

Bu durum gole dönüşmedi, çünkü hem Sassuolo hem de Juventus ilk yarıda yalnızca küçük tehlikeler yaratabildi. Koopmeiners ceza sahası dışından bir deneme yaptı, ancak vuruşunu kaleci Arijanet Muric oldukça rahat kontrol etti. Luciano Spalletti'nin takımı tutuk bir görüntü sergiledi ve Sassuolo'nun kompakt yapısı karşısında hücumda fazla varlık gösteremedi.

65. dakikada Sassuolo golü buldu. Nemanja Matic, Sebastiano Esposito'yu son savunma hattının arkasına sarkıttı ve forvet, Juventus savunmasının verdiği boşlukta bir anda geniş alan buldu. Esposito soğukkanlı kaldı ve topu uzak köşeye yerden göndererek Vicario'yu çaresiz bıraktı: 1-0.

71. dakikada Koopmeiners kenara geldi. Vatandaşımızın yerine Pape Matar Sarr oyuna girdi. Koopmeiners çıktıktan sonra da Juventus hâlâ etkili olamadı. I Neroverdi, Juventus'nun baskısını sakin şekilde kırarken konuk ekibin hücum girişimlerini de kolaylıkla savuşturdu.

Maçın sonlarına doğru Juventus eşitliği yakaladı. Kerim Alajbegovic'in ortası Edon Zhegrova'ya kadar sekti, o da bir kez içeri kat edip ardından 1-1'i ağlara gönderdi. Juventus iştahlandı ve Alajbegovic kısa süre sonra takımına galibiyeti getirmeye de çok yaklaştı. Yaşlı Lady'nin son bölümdeki baskısı, takımın maç boyunca daha önce hiç göstermediği bir şeydi.

Bu kıpırdanış boşa gidecek gibi görünüyordu, çünkü 89. dakikada skor 2-1 oldu. Darryl Bakola'nın şık dribblingiyle başlayan akıcı atakta top Kieron Bowie'nin önünde kaldı. Forvet tamamen boştu ve topu ters köşeden ağlara gönderdi. Sadece iki dakika sonra ise skor yeniden 2-2 oldu. Zhegrova, Kolo Muani ile kısa bir verkaç yaptıktan sonra topu sert ve yerden yakın köşeye göndererek beraberliği sağladı. Böylece karşılaşma, son anlarda tam anlamıyla bir seyir zevkine dönüştü.

Sanki daha da çılgınlaşamazmış gibi, maç yine de bir kazanan çıkardı. Juventus'tan kiralık Vasilije Adzic, geçiş hücumunda Armand Laurienté tarafından topla buluşturuldu. Yirmi yaşındaki forvet soğukkanlılığını korudu ve topu uzak köşeye gönderdi: 3-2. Genç oyuncu gol sevincini yaşamadı, ancak takımına üç puanı getirdi.