NEC'in yıldız oyuncusu Başar Önal, üst düzey bir lige transfer olabilir

Transfer muhabiri Mounir Boualin'in verdiği bilgiye göre, Başar Önal Fiorentina'nın ilgisini çekiyor. İtalyan kulübü, bu yaz NEC'e teklifte bulunmayı düşünüyor.

Henüz 21 yaşındaki Önal, etkileyici bir sezon geçirdi. Doetinchem doğumlu Türk genç milli takım oyuncusu, 34 resmi maçta 9 gol ve 9 asist kaydetti.

Transfermarkt'a göre Önal'ın değeri şu anda 7 milyon euro. Nijmegen'de oynayan kanat oyuncusunun sözleşmesi 2028 ortasına kadar devam ediyor.

Önal bir süredir bazı Türk üst düzey kulüpler tarafından takip ediliyordu, ancak şimdi İtalyan Fiorentina da yarışa katıldı.

Ouaissa

Bu arada Kodai Sano ve Sami Ouaissa da popüler isimler arasında. Japon orta saha oyuncusu PSV ve çeşitli yabancı kulüplere gidebilirken, Feyenoord ise Hollanda genç milli takım oyuncusu için bir teklifte bulundu.

Teknik direktör Devy Rigaux, Goffert Stadionu'na 8 milyon euro teklif etti, ancak hala bir yanıt bekliyor.

Boualin'e göre NEC, Ouaissa için 10 ila 12 milyon euro istiyor. Sano ise daha da yüksek bir bedel getirmeli.