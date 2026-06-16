NEC’in yeni transferi Perr Schuurs, hemen net bir mesaj verdi

Perr Schuurs, Salı günü ESPN’e verdiği demeçte, kendisini 2029 ortasına kadar sözleşme imzalayan NEC tarafından hemen zorlu bir sürece atılamayacağını vurguladı. Nijmegen’e bedelsiz transfer olan bu yepyeni oyuncu, son resmi maçını Ekim 2023’te oynamıştı. Ardından, sakatlıklarla dolu zorlu bir dönem yaşadı.

Schuurs, devam eden diz sorunlarıyla boğuştu ve bu yılın Şubat ayında Torino ile sözleşmesini feshetmek üzere anlaşmaya vardı. Dört ay sonra, defalarca depresif duygularla mücadele ettiğini belirten eski Ajax savunmacısı, yeni bir kulüp buldu.

“Teknik direktör bana kulübün hedeflerini anlattı. Ben de kendi hedeflerimi bunlarla karşılaştırdım,” diye açıkladı Schuurs, sözleşmeleri imzaladıktan sonra. “Bu konuda çok olumlu bir izlenim edindikten sonra teknik direktörle bir görüşme yaptım. O görüşme de çok iyi geçti.”

26 yaşındaki Schuurs, NEC’e uyum sağlamak için zamana ihtiyacı olduğunun çok iyi farkında. “Gerçekçi olmalıyım. Uzun süredir sakatlıklarla boğuştum. NEC bana bu şansı veriyor. Kulübün hedefleri ve Avrupa kupaları da eklenince, benim için mükemmel bir tablo ortaya çıkıyor.”

“Şu anda hala iyileşme sürecindeyim. Hala Amsterdam’da, kendi fizyoterapistimle antrenman yapıyorum,” diye devam ediyor Schuurs. “Bu, en önemli şartlarımdan biriydi. Kulübün bana forma girmem için zaman tanıması.”

Schuurs için NEC projesi uzun soluklu bir süreç. “Ara sıra burada antrenman yapmaya başlayacağım. Ama nihai hedefim, eylül ortasında maç formuna ulaşmak. Daha önce de söylediğim gibi: kulüp bana bunun için zaman tanıyor. Bu hedef doğrultusunda iyi bir işbirliği içinde çalışıyoruz.”

Schuurs gerçekten de Eylül ortasında tamamen forma girerse, eski takımı Ajax karşısında sahaya çıkabilir. NEC, 10 Ekim’de Johan Cruijff ArenA’ya konuk olacak.