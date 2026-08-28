NEC için Avrupa Ligi lig aşamasında dev maçlar

NEC, Avrupa Ligi lig aşamasındaki rakiplerini öğrendi. Benfica, Juventus, Dinamo Zagreb, Stade Rennes, Omonia Nicosia, NK Celje, Levski Sofia ve Arabat rakipler oldu. İlk maç 16 veya 17 Eylül'de oynanacak.

Nijmegen ekibi, cuma günü kura çekimine 4. torbadan katıldı. NEC, önceden sekiz farklı rakiple karşılaşacağını biliyordu: her torbadan ikişer takım. Bu iki maçın biri iç sahada, biri deplasmanda oynanacak. Aynı ülkeden kulüpler birbirleriyle eşleşemediği için FC Twente ile eşleşme ihtimali yoktu.

En büyük isimler 1. torbadaydı. Bayer Leverkusen, Benfica, Juventus, AC Milan, Olympique Lyon, AZ, Olympiakos, Real Sociedad ve Olympique Marseille en üst torbada yer aldı.

NEC, 4. torbada TSG Hoffenheim, Beşiktaş, União Torreense, Hapoel Beer Sheva, OFI Heraklion, Lillestrøm SK, Levski Sofia ve Ararat Armenia ile birlikte yer aldı.

1. torbadan Benfica ve Juventus çıktı. Dinamo Zagreb ile Stade Rennes 2. torbadan gelirken, Omonia Nicosia ve NK Celje 3. torbadan geldi. Levski Sofia ve Arabat ise 4. torbadan çıkan son rakipler oldu.

NEC, Avrupa Ligi'nde hangi tarihlerde oynayacak?

Lig aşaması 16 ve 17 Eylül'de başlayacak. Ardından 15 Ekim, 22 Ekim, 5 Kasım, 26 Kasım ve 10 Aralık'ta maç haftaları oynanacak. Kış arasının ardından son iki maç 21 Ocak ve 28 Ocak'ta yapılacak. NEC'in hangi rakiple hangi tarihte karşılaşacağı ise perşembe akşamı itibarıyla henüz belli değil. UEFA, kesin maç programını, tam maç tarihleri ve başlama saatleriyle birlikte en geç 29 Ağustos Cumartesi günü açıklayacak.

Nihayetinde 1 ile 8. sıralar arasındaki takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek. 9 ile 24. sıralar arasındaki takımlar eleme play-off turu oynayacak. 25 ile 36. sıralar arasındaki takımlar ise elenecek ve Conference League'e de düşmeyecek.

NEC'in Avrupa Ligi'ndeki rakipleri: Benfica, Juventus, Dinamo Zagreb, Stade Rennes, Omonia Nicosia, NK Celje, Levski Sofia ve Arabat