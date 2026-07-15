'NEC, Dünya Kupası kalecisini bir milyon avroya transfer etti'

Transfer muhabiri Rudy Galetti, Çarşamba günü X'te yaptığı paylaşımda, Mladen Jurkas'ın NEC'e transfer olmak üzere olduğunu bildirdi. Nijmegen kulübü, FK Borac Banja Luka'dan gelen kaleciye bir milyon euro ödeyecek.

Jurkas (18), Dünya Kupası'nda 16. turda ABD'ye 2-0 yenilen Bosna-Hersek milli takım kadrosunda yer almıştı. Genç kaleci, bu turnuvada yedek kaleci olarak görev yapmıştı.

NEC’in transferini istediği Jurkas, geçen sezon FK Borac ile lig şampiyonluğunu kazandı. Ayrıca, Genç Bosna-Hersek milli takımında dört uluslararası maça çıktı; bunlardan biri de Genç Hollanda ile oynanan Avrupa Şampiyonası eleme maçıydı.

Galetti, X'te 1 milyon avroluk transferin neredeyse tamamlandığını yazıyor. Jurkas'ın De Goffert'te kaç sezon için sözleşme imzalayacağı henüz belli değil.

Jurkas, 1,93 metre boyunda ve transfer değeri 700.000 avro olan bir kalecidir. Bosna'nın en üst liginde altı maça çıkmıştır.

NEC, yeni bir sözleşme konusunda anlaşmaya varılamayan Jasper Cillessen’in ayrılması nedeniyle kaleci kadrosunu güçlendirmek istiyor. Ayrıca üçüncü kaleci Rijk Janse de bedelsiz olarak takımdan ayrıldı.