Voetbal International'ın haberine göre Ahmetcan Kaplan, NEC'ye gitmiyor. Nijmegen ekibi Ajax ile görüşmeler yürütüyordu, ancak bonservis bedelini fazla buldu.

Son günlerde görüşmelerde bir ilerleme sağlanacak gibi görünüyordu. Ajax ile NEC, anlaşmayı tamamlamak için bir formül bulmuştu.

Ancak VI'nin aktardığına göre son anda bir pürüz çıktı. Bu haber, NEC'ye dönmeyi çok isteyen Kaplan için büyük bir hayal kırıklığı oldu.

Kaplan, geçen sezon Nijmegen ekibinde kiralık olarak forma giymişti. NEC formasıyla toplam otuz maça çıktı. İki kez gol attı.

Türk oyuncunun Amsterdam'daki sözleşmesi 2027 ortasına kadar devam ediyor. Transfermarkt'a göre piyasa değeri yedi milyon euro.











