"Ne yaptıklarını anlamıyorum": Raphinha, Atletico Madrid'e ateş püskürdü

Barcelona kaptanı Brezilyalı Raphinha, Atletico Madrid'in Julian Alvarez'e yönelik tutumuna ateş püskürdü ve son dönemde oyuncunun ayrılmak istediğine dair konuşmaların gölgesinde, kulübün Arjantinli forvete ilişkin kararını anlamadığını ifade etti.

Raphinha, "RAC1" radyosuna yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Atletico'nun yaptığını anlamıyorum; çünkü bir oyuncu bir yerde rahat değilse, kendimden bahsediyorum, işlerin yolunda gitmesi zor." Brezilyalı yıldız şöyle ekledi: "Ayrılmak istediğini açıkça belirtti."

Raphinha'nın açıklamaları, bu sezon Barcelona ile yaptığı güçlü başlangıcın gölgesinde geldi. La Liga'da 9 gol, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 2 gol kaydeden oyuncu, bu seviyeye şaşırmadığını vurguladı; çünkü son dönemde yaptığı çalışmanın ardından iyi bir başlangıç bekliyordu.

Brezilyalı yıldız, gerçek bir forvet olarak oynamanın kendisi için yeni bir deneyim olduğunu açıkladı ve daha önce 9 numara mevkiinde bu düzenlilikte oynamadığını belirtti; ancak teknik direktör Hansi Flick'in taleplerine hızlıca uyum sağladığını, takıma hizmet edecek her mevkide oynamaya hazır olduğunu vurguladı.

Raphinha ayrıca sezon başında Lionel Messi'nin rakamlarını geride bırakan kendi rakamlarından da bahsetti ve bunu "çılgınlık" olarak nitelendirdi; ancak Messi'nin hâlâ "tarihin en iyi oyuncusu" olduğunu vurgulayarak, şu an "kariyerinin zirvesini" yaşadığını değerlendirdi.

Raphinha, Hansi Flick'in Barcelona içindeki durumunu değiştirmede oynadığı rolü de övdü ve Alman teknik direktörün, geçen sezondan bu yana yaşadığı dönüşüme ve seviyesindeki gelişime büyük katkıda bulunduğunu belirtti.

Ballon d'Or hakkında konuşurken Raphinha, takım arkadaşı Lamine Yamal'a açıkça desteğini yöneltti ve Barcelona ile İspanya Milli Takımı'ndaki rakamlarının, kupalarının ve seviyesinin, kendi bakış açısına göre onu ödüle en layık isim yaptığını vurguladı.

Şöyle konuştu: "Ödül adil olursa Lamine'e gitmeli." Ve şunu ekledi: "Mbappe mi? Ballon d'Or ödülü Lamine'in hakkı."

Barcelona kaptanı, takımın bu sezon kupalar için mücadele edecek yeterliliğe sahip olduğunu düşünüyor ve UEFA Şampiyonlar Ligi ile La Liga şampiyonluğunu kazanmanın, takımın mevcut seviyesini sürdürmesiyle birlikte, kulüpte elde edebileceği "en iyi şey" olacağını vurguluyor.