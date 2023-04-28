Ne PSG ne de Barcelona! Sürpriz bir kulüp, N'Golo Kante transferinde sona yaklaştı

Chelsea ile henüz sözleşme yenilemeyen N'Golo Kante için devreye giren sürpriz bir takım Fransız oyuncu ile el sıkışmak üzere.

N'Golo Kante sezon sonunda serbest olacak

Sezonun büyük bir kısmını sakat geçirmişti

Sürpriz bir kulüp, 32 yaşındaki oyuncuyu istiyor

NE OLDU? Sezonun büyük bir kısmını sakatlığı nedeniyle kaçıran N'Golo Kante'nin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Chelsea, Fransız orta saha oyuncusunu elinde tutmak istese de yüklü kontratı işleri zorlaştırıyor. Yaz ayında serbest kalacak Kante ile Barcelona ve PSG'nin ilgilendiği söyleniyordu. Şimdi ise Mikel Arteta'nın ekibi devrede.

BÜYÜK RESİM: Fichajes'da yer alan habere göre, Mikel Arteta'nın ekibi, N'Golo Kante'yi takıma kazandırmak isterken Fransız oyuncu da Arsenal'dan gelen transfer teklifine olumlu bakıyor.

DAHA FAZLASI: 32 yaşındaki oyuncu ile Cristiano Ronaldo'nun forma giydiği Al Nassr'ın da ilgilendiği söyleniyor.