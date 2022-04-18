NE OLMUŞTU? | Beşiktaş taraftarlarının 2007'deki Liverpool maçında kırdıkları desibel rekoru

"Şu ana kadar hata yapmayan tek taraf, Kara Kartal'a gönül veren taraftar."

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u İnönü'de konuk ettiği mücadelede, siyah-beyazlı taraftarların sesleri stadda yankılanırken bu sözler döküldü spikerin ağzından.

İstanbul ekibi, Devler Ligi gruplarında ilk galibiyetini arıyordu ve taraftar da İnönü Stadı'nda yeni bir rekora imza atıp takımına yardım etti. Unutulmazlar arasına yazılan o atmosferde neler yaşandı? GOAL Türkiye ile hatırlayalım.

Maçta neler yaşandı?

Getty Images

Beşiktaş taraftarı tüm zamanların en iyi tribün şovunu 2007/2008 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool karşısında yaptı.

Steven Gerrard, Dirk Kuyt, Ryan Babel ve Jamie Carragher gibi isimlerin kadroda yer aldığı İngiliz ekibi, İstanbul'daki bu atmosfere pek alışık değildi ve mücadeleden 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldılar.

Liverpool efsanesi Sami Hyypia, 13. dakikada topu kendi ağlarına gönderince Beşiktaş, 1-0 öne geçti.

Karşılaşma son dakikalara kadar 1-0'lık Beşiktaş üstünlüğüyle devam etti. 82'de Bobo durumu 2-0'a taşırken 85'de Steven Gerrard skoru belirleyen golü attı.

Beşiktaş, İngiltere'de oynayacağı rövanş maçından 8-0'lık hazin bir mağlubiyetle ayrılacağından henüz habersizdi. Kısa bir süreliğine İstanbul'daki galibiyete tutunarak Devler Ligi umutlarını korudular.

Beşiktaş tribünü kaç desibellik rekor kırdı?

Getty Images

Beşiktaş taraftarları, Liverpool karşısında takımlarına ekstra güç olup onları adeta ayağa kaldırdılar.

2007/08 Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında Beşiktaş ile Liverpool, İnönü'de mücadele verirken bu karşılaşmada UEFA tescilli 132 desibel ses rekoru kırılarak Dünya futbol tarihine geçti.

Ertesi gün İngiltere'de maçtan daha çok atmosfer gazete manşetlerini süslüyordu.

İngilizler bu rekora ne dediler?

Beşiktaş taraftarlarının kırdığı desibel rekorunun izleri, İngiliz basınına da yansıdı. 132 desibellik rekor için İngiltere'de şunlar söylendi:

Daily Telegraph

"Maç öncesindeki 1 dakika saygı duruşunun vakarı ardından inanılmaz ve insanı sağır eden bir akşam başladı... İnönü, futbol tarihinin en yüksek desibel seviyesiyle gurur duyabilir: 132. 13 dakikanın ardından Beşiktaş taraftarları yeni bir rekor kırmanın yanı sıra boğazlarını da parçalamış olmalılar"

"İnönü, futbol tarihinin en yüksek desibel seviyesiyle gurur duyabilir"

Daily Mail

"Beşiktaş karşısında alınan mağlubiyet takımı grubunun en sonuncusu durumuna getirdi"

"Florance Nightingale hastanesi, İnönü Stadyumu'nun hemen altında. Onların kırık kalpleri onarıp onaramadığını size sadece Liverpool'un, İstanbul'a seyahat eden taraftarı söyleyebilir"