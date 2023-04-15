Kötü günler geçiren Maviler, kurtuluş reçetesini genç menajerde buldu.

NE OLDU? Frank Lampard, sezon sonuna kadar geçici olarak Chelsea'nin başında olacak.

Nisan ayı başında çok kötü bir süreç geçiren Graham Potter'ın yerine efsane oyuncu şimdilik Maviler'in yönetiminden sorumlu olmaya devam ediyor.

Ancak Chelsea'nin, gelecek sezon için uzun vadeli menajer arayışı da sürüyor.

The Guardian, Maviler'in listesinde en az dört önemli teknik direktör adayı olduğunu bildirirken en dikkat çekici ismin Julian Nagelsmann veya Luis Enrique olmadığının altını çizdi.

BÜYÜK RESİM: Potter'ın görevden alınmasının hemen ardından Chelsea, kısa bir süre önce sürpriz bir şekilde Bayern Münih'ten kovulan Julian Nagelsmann ve Luis Enrique gibi isimlerle bağlantı kurdu.

Enrique, 2022 Dünya Kupası'ndan sonra İspanya Milli Takımı'ndan ayrıldığından beri takım çalıştırmazken Maviler, şimdilik onun hakkındaki net kararını vermedi.

Nagelsmann'ın da temsilcileriyle bağlantı kurulurken Chelsea, bu isimlerin yanı sıra Xabi Alonso, Oliver Glasner ve Tottenham'ın eski menajeri Mauricio Pochettino'yu da takip ediyor.

Ancak Maviler, tüm bu iddialı hocaların aksine Sporting CP'nin 38 yaşındaki menajeri Ruben Amorim'i takımın başına geçirmeyi hedefliyor.

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

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CHELSEA İÇİN SIRADA NE VAR? Maviler için sancılı süreçler devam ederken Lampard'ın saha içindeki kötü görüntüye son vereceği tahmin ediliyor.