Ne Martinez ne de Courtois! Barcelona Teknik Direktörü Xavi, dünyanın en iyi kalecisini açıkladı

Barcelona Teknik Direktörü Xavi geçtiğimiz günlerde dünyanın en iyi kalecisinin kim olduğunu açıkladı.

Xavi'ye göre dünyanın en iyisi ne Emiliano Martinez ne de Thibaut Courtois

Birlikte oynadığı bir ismi seçti

Aynı zamanda kendi oyuncusunu

NE OLDU? Futbolculuk yıllarında dünyanın en beğenilen orta sahalarından olan Xavi, Guardiola yönetimindeki Barcelona'da kazanmadık kupa bırakmamıştı. Şimdi Katalan devinin teknik direktörlük koltuğunda aynı başarıları yakalamak isteyen 43 yaşındaki İspanyol, geçtiğimiz günlerde Marc-Andre ter Stegen'i dünyanın en iyi kalecisi ilan etti.

NE SÖYLENDİ? Barca Universal'a konuşan Xavi, şunları söyledi: "Ter Stegen'i yakından tanıyorum çünkü onunla oynadım. Metodik biri ve şu anda dünyanın en iyi kalecisi. Oyun tarzıyla bize oldukça yardımcı oluyor."

BÜYÜK RESİM: Xavi'nin kendi oyuncusunu ön plana çıkarması elbette sürpriz değil. Takımın güvenini kalıcı kılmak isteyen İspanyol teknik direktör, ter Stegen'den daha iyisi olmadığını söyledi. Xavi ile ter Stegen, 2014/15 sezonunda Barcelona'da birlikte oynadı.