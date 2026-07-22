Basın raporları, Suudi Arabistan ekibi Hilal'in devam eden yaz transfer döneminde West Ham United'ın Hollandalı kanat oyuncusu Crysencio Summerville ile anlaşmak için ödeyeceği gerçek bedeli ortaya çıkardı.

Basın raporları, Hilal'in mevcut yaz transfer döneminde Summerville ile 80 milyon euro karşılığında anlaşmaya yaklaştığını ve oyuncunun Suudi Ligi tarihinin en pahalı ikinci ismi olacağını belirtmişti.

Ancak Suudi gazeteci Hamad el-Suveylhi, "X" adlı sitedeki kişisel hesabından yaptığı bir paylaşımda bu rakamları yalanladı.

El-Suveylhi şöyle yazdı: "Hilal'in İngiliz ekibi West Ham'a sunduğu teklif yaklaşık 65 milyon euro civarında oldu; oyuncuya ise yıllık 12 milyon euro karşılığında bir teklif yapıldı."

El-Suveylhi, daha önceki bir paylaşımında da Hollandalı kanat oyuncusunun, kadrolarına katılmayı kabul etmesinin ardından son birkaç saat içinde Hilal'in kendisinden istediği sağlık kontrollerinden geçtiğini teyit etmişti.

Summerville'in, transferin resmen açıklanmasından önce önümüzdeki birkaç saat içinde Hilal ile uzun süreli bir sözleşme imzalaması bekleniyor.

Summerville'in adı, Hollanda Milli Takımı'nın tüm maçlarında ilk 11'de yer almamasına rağmen, 2026 Dünya Kupası'nda öne çıkmıştı; turnuvada iki gol atıp iki de asist yaptı.

Hollanda'nın dışında, Summerville geçen sezon West Ham forması altında da dikkat çekici performanslar sergiledi; 34 maça çıktığı bu dönemde 7 gol atmayı ve 5 asist yapmayı başardı.

24 yaşındaki oyuncu esas olarak sol kanat mevkiinde iyi oynuyor; ancak sağ kanatta da forma giyebiliyor, buna ek olarak daha az da olsa net forvet ve oyun kurucu mevkilerinde de görev alabiliyor.