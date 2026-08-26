Sactown Sport'un haberine göre Sacramento Kings Genel Menajeri Scott Perry, Simmons'ın antrenmanlarını izlemek için Florida'da bulunuyor. Buna göre GM, üç kez All Star seçilen oyuncunun çaylak Darius Acuff Jr.'a oyun kurucu pozisyonunda destek vermek için ciddi bir seçenek olup olamayacağını değerlendirmek istiyor.

Acuff Jr.'ın gelecekte Sacramento'daki yeni başlangıcın yüzü olması bekleniyor. Geçen sezonu 60 mağlubiyet karşısında sadece 22 galibiyetle tamamlayan Kings, 19 yaşındaki oyuncuyu bu yılki draftta yedinci sıradan seçti.

Simmons, bugüne kadarki son NBA maçına Nisan 2025'te Los Angeles Clippers formasıyla çıktı. Geçen sezonu ise bir antrenörünün açıklamasına göre yeniden form tutmak ve NBA kariyeri boyunca yaşadığı çok sayıdaki sakatlıktan tamamen kurtulmak için tamamen pas geçti. Ancak NBA muhabiri Jake Fischer'a göre şu anda hiçbir takım Simmons'a garantili sözleşme vermeye hazır değil. Buna rağmen NBA'e dönüş ihtimali de dışlanmış değil. Denver Nuggets da Lonnie Walker IV'e antrenman kampı için yalnızca garantisiz bir sözleşme teklif etti.

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Ben Simmons, NBA'de sert bir düşüş yaşadı: All Star'dan takım takım gezen bir oyuncuya

30 yaşındaki Simmons, son yıllarda neredeyse eşi benzeri görülmemiş bir düşüş yaşadı. Philadelphia 76ers'taki büyük ölçüde başarılı geçen altı yılın ardından; burada Yılın Çaylağı seçildi, üç kez All Star oldu, iki kez All-Defensive Team'e ve bir kez All-NBA Third Team'e seçildi; yıldızı yavaş ama sürekli biçimde sönmeye başladı.

Brooklyn Nets'te sakatlıklar peşini bir türlü bırakmadı, bu yüzden erken bir emeklilik ihtimali bile konuşulmaya başlandı. Şubat 2025'te buyout sonrası serbest oyuncu oldu ve ardından Clippers'a katıldı. L.A.'deki ayrılığının sadece birkaç ay sonrasında ise en azından "sabbatical" döneminde profesyonel bir balıkçı olarak olumlu manşetler yarattı. Mayıs ayında takımıyla birlikte Sport Fishing Championship'in Walker's Cay Open Cup'ını kazandı.

Ağustos ortasında NBA muhabiri Marc Spears da, bazı takımların 2016 draftının 1 numaralı seçimini veteran minimum kontratla kadroya katma ilgisini ortaya koyduğunu bildirmişti. Spears burada somut olarak Batı Konferansı'ndan bir takımdan söz etti; bu da Kings'e uyuyor.

Simmons da birkaç hafta önce, gizemli bir Instagram paylaşımı yaparak profesyonel basketbol sahnesine dönüş hedeflediğinin sinyalini vermişti. "Hikâyeyi değiştirmezdim. Zirveleri, dipleri, acıyı, zamanı, dersleri. Hepsini kabul ediyorum. Her bölüm, bende başka hiçbir yolla inşa edemeyeceğim bir şey inşa etti. Yürüdüğüm yol için minnettarım. Bulunduğum yerle gurur duyuyorum. Bundan sonra gelecek her şeye hazırım" diye yazdı; buna, antrenmanda sevinç pozu verirken görüldüğü bir fotoğrafı ekledi.