Nayef Aguerd bir Arap kulübünün eşiğinde

Olympique Marsilya, mali kaynaklarını güçlendirme çabaları kapsamında, bir dizi oyuncusunun ayrılığına ilişkin müzakerelerde ilerleme kaydetmeye çalışıyor.

Fransız "Foot Mercato" ağının aktardığına göre, Marsilya, Faslı milli oyuncu Nayef Aguerd'in Katar ekibinin kadrosuna transferi konusunda Al Sadd kulübüyle anlaşmaya varmanın eşiğine geldi.

Katar kulübünün ardından, 30 yaşındaki Faslı oyuncuyla maaş miktarı konusunda anlaşması gerekecek.

Olympique Marsilya, maaş faturasını düşürmek ve mali durumunu iyileştirmek için çözüm aramayı sürdürüyor. Bütçesinde denge sağlamak amacıyla bir dizi oyuncusunu satmak zorunda kalan kulüp, yalnızca bir yıl önce kadrosuna kattığı Nayef Aguerd'in ayrılığını da göz ardı etmedi.

2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan Faslı milli oyuncu, bu yaz transfer döneminde Marsilya'dan ayrılması muhtemel oyuncular arasında yer alıyordu.

Sözleşmesini imzalarken belirli bir madde üzerinde görüşülmüştü; 31 Temmuz'a kadar Aguerd, tek seferde ödenmek üzere 15 milyon euro karşılığında Olympique Marsilya'dan ayrılabiliyordu.

30 yaşındaki savunmacı yoğun bir şekilde talep görmeye devam etse de, bu fırsat sonunda değerlendirilmedi.

Oyuncunun 2020 ile 2022 yılları arasında forma giydiği Stade Rennes kulübü, onu geri getirme konusunda özellikle ilgiliydi, ancak transferde herhangi bir ilerleme kaydedemedi.

Fransız ağının bilgilerine göre, Katar ekibi Al Sadd transferi kendi lehine sonuçlandırdı; haftalardır oyuncuyla ilgilenen Katar kulübü, oyuncuyu 4 milyon euro karşılığında ve 11 milyon euro değerinde otomatik satın alma opsiyonuyla kadrosuna katmak için Marsilya ile anlaşmaya varmanın eşiğine geldi. Bu, Marsilya yönetim kurulunun hızlıca tamamlamayı umduğu bir transferde önemli bir adım niteliğinde.

Bu mali düzenleme, Olympique Marsilya kulübünün tutumundaki değişimi gösteriyor; başlangıçta kulüp yönetimi, anlık nakit akışı sağlamak amacıyla oyuncuyu bonservisiyle satmayı şiddetle istiyordu.

Ancak kulübün transfer piyasasında karşılaştığı zorluklar nedeniyle, sonunda satın alma opsiyonuyla kiralanmasına razı oldu. Bundan sonra, Fas Milli Takımı ile 64 uluslararası maça çıkan Nayef Aguerd ile anlaşmaya varılması gerekecek.