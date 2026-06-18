'Nathan Aké, yeni kulübüyle geçici bir anlaşmaya vardı'

Nathan Aké, Fenerbahçe’nin transfer listesinin en üst sıralarında yer alıyor. Bu haberi Türk Fanatik gazetesi verdi. Her şey, 31 yaşındaki savunma oyuncusunun bu yaz şu anki kulübü Manchester City’den ayrılacağına işaret ediyor.

Türk kulübünün bu yazki önceliklerinden biri savunmayı güçlendirmek. Şu anda transfer listesinin en başında iki isim yer alıyor: Aké ve RC Lens'in savunma oyuncusu Malang Sarr.

Bu ayın başında iki buçuk yıl hapis cezasına çarptırılan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’ın, her iki oyuncuyla da görüştüğü ve bu konuda geçici bir anlaşmaya vardığı iddia ediliyor.

Yine de transferlerin kesinleşmesi biraz zaman alabilir. Zira Türk kulübü öncelikle yeni bir teknik direktör atamak istiyor. Bu göreve İsmail Kartal’ın getirilmesi ve Dirk Kuijt’in de yardımcı antrenör olarak atanması bekleniyor.

Bu atama kesinleştiğinde Fenerbahçe, Aké ve Sarr ile görüşme ve müzakerelere devam edebilecek. 60 kez Hollanda Milli Takımı forması giyen Aké, eski takım arkadaşı ve şu anki Fenerbahçe kalecisi Ederson’dan tavsiye aldıktan sonra bu transferi olumlu karşılıyor.

Aké’nin Manchester City ile 2027 ortasına kadar süren bir sözleşmesi var, ancak geçen sezon çoğunlukla yedek kulübesinde kaldı. Transfermarkt, piyasa değerini 12 milyon euro olarak tahmin ediyor.

Kısa bir süre önce de Serie A’da forma giyme ihtimali gündeme gelmişti. Juventus, AS Roma ve AC Milan gibi kulüpler, onun olası yeni takımları olarak adları geçmişti.