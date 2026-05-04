"Nathan Aké'nin PSV'ye transferi neredeyse kesinleşti. O artık bir PSV oyuncusu olacak."

Willy van der Kerkhof, Omroep Brabant’ın Willy & René podcast’inde Nathan Aké’nin PSV’ye transferine çok yakın olduğunu açıkladı.

PSV'nin kulüp ikonu, kendi podcast'inde bu haberi ilk kez duyurdu. "Aké, PSV'nin oyuncusu sayılır. Henüz bilmiyorsanız diye söylüyorum. O, PSV'li olacak."

"Buna yürekten inanıyorum. Ve bu PSV için çok iyi bir haber," diye devam ediyor. "Ayrıca, birkaç çok iyi oyuncuyla da görüşüyorlar."

Dört gün önce Fabrizio Romano da Aké'nin bu sezonun ardından Manchester City'den ayrılacağını bildirmişti. İtalyan kulüplerinin onu yakından takip ettiğini yazmıştı.

Aké, 2020 yılından beri Manchester City'de oynuyor. Kulüp, onu o dönemde Bournemouth'tan 45 milyon avroya transfer etmişti. Sözleşmesi 2027 ortasında sona eriyor, bu nedenle PSV bir tazminat ödemek zorunda kalacak.

Transfermarkt'a göre 31 yaşındaki sol ayaklı oyuncunun değeri 15 milyon euro. Aké, Hollanda milli takımında 58 maça çıktı.