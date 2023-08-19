Paris Saint-Germain Başkanı Nasser Al-Khelaifi, Kylian Mbappe'ye PSG formasını bir daha giyemeyeceğini söylemiş.

Mbappe, PSG kadrosuna geri döndü

Yaz ayı boyunca geleceği belirsizdi

Al-Khelaifi ve Mbappe tartıştı

NE OLDU? L'Equipe'in haberine göre, Al-Khelaifi, 8 Ağustos'ta yaptığı bir toplantıda Kylian Mbappe'ye sözleşme krizi yaşarken bir daha PSG formasını giyemeyeceğini söyledi. Mbappe ise dünyada oynamasına izin vermeyen tek başkanın Al-Khelaifi olacağı yanıtını verdi.

NELER SÖYLENDİ? Al-Khelaifi'nin Kylian Mbappe'ye şunları söylediği iddia edildi: "Göreceksin, bir daha oynayamayacaksın! Bir daha asla! Pes etmeyeceğiz!" Kylian Mbappe ise Al-Khelaifi'ye şu yanıtı verdi: "Sen göreceksin. Oynamama izin vermeyen tek başkan sen olacaksın!"

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BÜYÜK RESİM: Tüm bunların ardından Kylian Mbappe, PSG kadrosuna geri döndü.

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SIRADA NE VAR? Transfer penceresinin son günlerine gelirken Kylian Mbappe, 2023-24 sezonunu Paris ekibinde geçirecek gibi görünüyor. Ancak bir sonraki yaz soluğu Real Madrid'de alabilir.