Raja Club Athletic, ilk futbol takımının teknik direktörlük görevini kimin üstleneceğini belirledi. Kulüp yönetimi, Tunuslu teknik direktör Nasreddine Nabi'nin görevine son verme kararı aldı. Bu karar, Nabi'nin Portekizli spor direktörü Rogério Matias ile ilişkisine damga vuran gerginlik ve anlaşmazlıklardan birkaç gün sonra geldi.

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Nabi, teknik ekibin başında devam etmesine olanak sağlayacak bir uzlaşma zemininin bulunamaması üzerine görevinden istifasını sunmuş, ardından Fas'tan ayrılarak Belçika'ya gitmişti.

Fas'ın "Le 360 Sport" sitesine konuşan güvenilir bir kaynağa göre Raja yönetimi, önerilen bir dizi ismi değerlendirdikten sonra, önümüzdeki dönemde takımın çalıştırılması görevini üstlenmesi için Nasreddine Nabi'nin yerine İspanyol Paco Jémez'i seçmeye karar verdi.

Jémez'in adı, son saatlerde Portekizli Paulo Duarte'nin yanı sıra Raja'nın hesaplarına güçlü bir şekilde girmiş, ardından kulüp yönetimi Rogério Matias'ın kulüp yetkilileriyle yaptığı toplantılarda sunduğu öneriler doğrultusunda İspanyol teknik direktörde karar kılmıştı.

Paco Jémez'in yarın salı günü, kulübün akademisinde Raja Club Athletic'in yeni teknik direktörü olarak resmen tanıtılması bekleniyor.

56 yaşındaki Paco Jémez, İspanyol futbolunda uzun bir tecrübeye sahip. Daha önce beş sezon boyunca Rayo Vallecano'yu çalıştıran Jémez'in ayrıca Las Palmas, Granada, Córdoba ve İbiza ile de deneyimleri bulunuyor.

Jémez, İspanya dışında da deneyimler yaşadı; bunların en dikkat çekenleri Meksika ekibi Cruz Azul ve İran ekibi Traktör oldu. Ardından 2026 yılında İngiliz kulübü West Ham'da teknik direktör Nuno Espírito Santo'nun yardımcılığını yaptı.

Raja yönetimi, takımın iç düzenini yeniden kurmak ve önümüzdeki dönemde takımı yönetmek için İspanyol teknik direktörün tecrübesine güveniyor. Kulüp bu esnada teknik direktör dosyasını kapatmak ve önümüzdeki müsabakalara hazırlanmak için zamanla yarışıyor.

Paco Jémez'i seçen Raja yönetimi, Nasreddine Nabi'nin geleceğine eşlik eden tartışmalara son vermiş ve İspanyol teknik direktörün göreve getirilmesine ilişkin resmi açıklamayı beklerken teknik ekip düzeyinde yeni bir sayfa açmış oldu.

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