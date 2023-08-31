Nashville'in Lionel Messi'yi durdurmayı nasıl başardığı ortaya çıktı

Nashville, Inter Miami'deki yeni kariyerinde 10 maçta 11 gol, 3 asist kaydeden Lionel Messi'yi durdurmayı başardı.

Lionel Messi'nin gol serisi sona erdi

Inter Miami, Nashville ile 0-0 berabere kaldı

Nashville Teknik Direktörü bu başarının sırrını açıkladı

NE OLDU? Lionel Messi, Inter Miami formasını sırtına geçirdiğinden bu yana 10 maçta 11 gol, 3 asiste imza attı. Fakat Inter Miami'nin MLS'te Nashville ile oynadığı maçta Arjantinli yıldız gol suskunluğunu bir türlü bozamadı ve mücadele 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.

NE SÖYLENDİ? Nashville Teknik Direktörü Gary Smith, Lionel Messi'yi durdurmayı nasıl başardıklarını şöyle anlattı: "Kompakt bir oyun sergiledik ve odaklanarak disiplinli oynadık. Messi topu ayağında sürmeyi ve arkadaki toplarla buluşmayı seviyor. Bu yüzden oyun boyunca ona bu şansları tanımamaya çalıştık. Taktik olarak kompakt oynamaya ve 90 dakika boyunca disiplinli bir şekilde bunu sahaya yansıtmaya çalıştık."

DAHA FAZLASI: Nashville Teknik Direktörü Smith ayrıca şunları söyledi: "Bu gece oyuncularımın özellikle ceza sahası içinde ve çevresinde harika işler çıkardıklarını düşündüm. Ceza sahasına geçiş şeritlerini bloke ederek Inter Miami'nin ataklarını körelttiler."

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SIRADA NE VAR? Lionel Messi, Inter Miami formasıyla MLS'te bir sonraki maçını 4 Eylül'de Los Angeles FC'ye karşı oynayacak.