NASCAR 2026 Cup Serisi takvimi: Bugün hangi NASCAR yarışı var?

Kyle Larson, geçen Kasım ayında NASCAR Cup Series Şampiyonası yarışında üçüncü sırada bitirerek şampiyonluğu kazandı. Bu, onun ikinci şampiyonluğu oldu ve şampiyonluğu neredeyse kendi eline geçirecek gibi görünen Denny Hamlin'e karşı sürpriz bir zaferdi.

Karar yarışı sonrasında konuşan Larson, şampiyonluğu kazanmanın şokunu paylaştı: "Dürüst olmak gerekirse, inanamıyorum," diye Hendrick Motorsports'unresmi web sitesinde Larson'ın sözleri aktarılıyor. "Yani, gerçekten, sadece şaşkınım. İnanamıyorum. En iyi ihtimalle ortalama bir arabamız vardı. Sağ ön (lastik) patladı ve bir tur kaybettik.

"Sarı bayrak bizi kurtardı. Tur attık. O tur gerçekten çok kötüydü. İki lastik değiştirdik. 'Aman Tanrım, işte başlıyoruz. Şimdi en arkaya düşeceğiz' diye düşündüm. Beklediğimden çok daha fazla yol tutuşu vardı."

GOAL, aşağıda NASCAR 2026 Cup Serisi hakkında bilmeniz gereken her şeyi anlatıyor; tam sezon takvimi, yarış sonuçları ve bu yıl tüm canlı aksiyonu nasıl izleyebileceğiniz dahil. NASCAR 2026 Cup Serisi, motor sporları hayranlarına adrenalin dolu bir aksiyon vaat ediyor.

NASCAR Cup Serisi ne zaman başlıyor?

NASCAR Cup Serisi takvimi, 1 Şubat'ta Bowman Gray Stadyumu'nda düzenlenecek Cookout Clash yarışıyla başlıyor. Ancak sezon, sürücülerin şampiyonluk puanlarını kazanmaya başlayacağı 15 Şubat Pazar günü Daytona 500 yarışıyla birlikte tam anlamıyla başlayacak.

NASCAR Cup Serisi Takvimi

Tarih Yarış Kazanan İzle 4 Şubat Cookout Clash Ryan Preece FOX / FuboTV 12 Şubat America 250 Florida Duel 1 Joey Logano FS1 / FuboTV 12 Şubat Amerika 250 Florida Düellosu 2 Chase Elliot FOX / FuboTV 15 Şubat DAYTON 500 Tyler Reddick FOX / FuboTV 22 Şubat Autotrader 400 Tyler Reddick FOX / FuboTV 1 Mart DuraMax Grand Prix Tyler Reddick FS1 / FuboTV 8 Mart Straight Talk Wireless 500 Ryan Blaney FS1 / FuboTV 15 Mart Pennzoil 400 Denny Hamlin FS1 / FuboTV 22 Mart Goodyear 400 Tyler Reddick FS1 / FuboTV 29 Mart Cook Out 400 Chase Elliott FS1 / FuboTV 12 Nisan Food City 500 FS1 / FuboTV 19 Nisan Advent Health 400 FOX / FuboTV 26 Nisan Jack Links 500 FS1 / FuboTV 3 Mayıs Wurth 400 FS1 / FuboTV 10 Mayıs The Glen'de Bowling FS1 / FuboTV 17 Mayıs NASCAR All-Star Yarışı FS1 / FuboTV 24 Mayıs Coca-Cola 600 FS1 / FuboTV 31 Mayıs Cracker Barrel 400 FS1 / FuboTV 7 Haziran FireKeepers Casino 400 Prime 14 Haziran NASCAR Kupası Serisi Yarışı Prime 21 Haziran Anduril 250 Prime 28 Haziran Tayota / Save Mart 350 Prime 5 Temmuz Chicagoland'da NASCAR Cup Serisi Yarışı TNT / Sling TV 12 Temmuz Quaker State 400 TNT / Sling TV 19 Temmuz Window World 450 TNT / Sling TV 26 Temmuz Brickyard 400 USA Network / FuboTV 9 Ağustos Iowa Corn 350 USA Network / FuboTV 15 Ağustos Cook Out 400 USA Network / FuboTV 23 Ağustos New Hampshire'daki NASCAR Cup Yarışı USA Network / FuboTV 29 Ağustos Coke Zero Sugar 400 USA Network / FuboTV 6 Eylül Cook Out Southern 500 USA Network / FuboTV 13 Eylül Enjoy Illinois 300 USA Network / FuboTV 19 Eylül Bass Pro Shops Gece Yarışı USA Network / FuboTV 27 Eylül Hollywood Casino 400 USA Network / FuboTV 4 Ekim South Point 400 USA Network / FuboTV 11 Ekim Bank of America ROYVAL 400 USA Network / FuboTV 18 Ekim Freeway Insurance 500 USA Network / FuboTV 25 Ekim Yellawood 500 Peacock 1 Kasım Xfinity 500 Peacock 8 Kasım NASCAR Cup Serisi Şampiyonası Peacock

🇺🇸 ABD'de NASCAR Cup Series'i nasıl izleyebilirim?

NASCAR Cup Series yarışları, sezonun ilk bölümünde (2 Şubat'tan 18 Mayıs'a kadar) FOX ve FS1 kanallarında yayınlanacak. Prime ve TNT, ilk NASCAR sezon içi turnuva aşamasında (25 Mayıs'tan 27 Temmuz'a kadar) yayınları devralacak. NBC ve USA Network ise playofflar da dahil olmak üzere sezonun geri kalanında (3 Ağustos'tan 2 Kasım'a kadar) yayınları üstlenecek.

FOX ve FS1'deki yarışlar Fox Sports uygulamasında, NBC ve USA'daki yarışlar ise Peacock'ta izlenebilir. Daha kolay bir yayın seçeneği arayan hayranlar, FOX, FS1, NBC ve USA Network'te yayınlanan tüm yarışları izleyebilecekleri FuboTV'ye üye olabilirler. TNT'nin yayınladığı yarışlar ise Sling TV'de canlı olarak izlenebilir.

🇬🇧 İngiltere'de NASCAR Cup Series'i nasıl izleyebilirim?

Premier Sports, Birleşik Krallık'ta yıl boyunca NASCAR Cup Series yarışlarını canlı olarak yayınlamaktadır. Sky müşterileri, en az 12 aylık bir sözleşme ile Premier Sports'u aylık 10,99 £ karşılığında ekleyebilirler. Aylık yenilenen sözleşme paketi 15,99 £ olup, 30 gün önceden bildirimde bulunarak iptal edilebilir. En uygun fiyatlı seçenek, bir yıllık abonelik için 120 £'u peşin ödemektir.

Amazon Prime Video müşterileri de Premier Sports'u

