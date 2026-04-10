NASCAR 2026 Cup Serisi takvimi: Bugün hangi NASCAR yarışı var?

Kyle Larson, geçen Kasım ayında NASCAR Cup Series Şampiyonası yarışında üçüncü sırada bitirerek şampiyonluğu kazandı. Bu, onun ikinci şampiyonluğu oldu ve şampiyonluğu neredeyse kendi eline geçirecek gibi görünen Denny Hamlin'e karşı sürpriz bir zaferdi.
Karar yarışı sonrasında konuşan Larson, şampiyonluğu kazanmanın şokunu paylaştı: "Dürüst olmak gerekirse, inanamıyorum," diye Hendrick Motorsports'unresmi web sitesinde Larson'ın sözleri aktarılıyor. "Yani, gerçekten, sadece şaşkınım. İnanamıyorum. En iyi ihtimalle ortalama bir arabamız vardı. Sağ ön (lastik) patladı ve bir tur kaybettik.
"Sarı bayrak bizi kurtardı. Tur attık. O tur gerçekten çok kötüydü. İki lastik değiştirdik. 'Aman Tanrım, işte başlıyoruz. Şimdi en arkaya düşeceğiz' diye düşündüm. Beklediğimden çok daha fazla yol tutuşu vardı."
GOAL, aşağıda NASCAR 2026 Cup Serisi hakkında bilmeniz gereken her şeyi anlatıyor; tam sezon takvimi, yarış sonuçları ve bu yıl tüm canlı aksiyonu nasıl izleyebileceğiniz dahil. NASCAR 2026 Cup Serisi, motor sporları hayranlarına adrenalin dolu bir aksiyon vaat ediyor.
NASCAR Cup Serisi ne zaman başlıyor?
NASCAR Cup Serisi takvimi, 1 Şubat'ta Bowman Gray Stadyumu'nda düzenlenecek Cookout Clash yarışıyla başlıyor. Ancak sezon, sürücülerin şampiyonluk puanlarını kazanmaya başlayacağı 15 Şubat Pazar günü Daytona 500 yarışıyla birlikte tam anlamıyla başlayacak.
NASCAR Cup Serisi Takvimi
|Tarih
|Yarış
|Kazanan
|İzle
|4 Şubat
|Cookout Clash
|Ryan Preece
|FOX / FuboTV
|12 Şubat
|America 250 Florida Duel 1
|Joey Logano
|FS1 / FuboTV
|12 Şubat
|Amerika 250 Florida Düellosu 2
|Chase Elliot
|FOX / FuboTV
|15 Şubat
|DAYTON 500
|Tyler Reddick
|FOX / FuboTV
|22 Şubat
|Autotrader 400
|Tyler Reddick
|FOX / FuboTV
|1 Mart
|DuraMax Grand Prix
|Tyler Reddick
|FS1 / FuboTV
|8 Mart
|Straight Talk Wireless 500
|Ryan Blaney
|FS1 / FuboTV
|15 Mart
|Pennzoil 400
|Denny Hamlin
|FS1 / FuboTV
|22 Mart
|Goodyear 400
|Tyler Reddick
|FS1 / FuboTV
|29 Mart
|Cook Out 400
|Chase Elliott
|FS1 / FuboTV
|12 Nisan
|Food City 500
|FS1 / FuboTV
|19 Nisan
|Advent Health 400
|FOX / FuboTV
|26 Nisan
|Jack Links 500
|FS1 / FuboTV
|3 Mayıs
|Wurth 400
|FS1 / FuboTV
|10 Mayıs
|The Glen'de Bowling
|FS1 / FuboTV
|17 Mayıs
|NASCAR All-Star Yarışı
|FS1 / FuboTV
|24 Mayıs
|Coca-Cola 600
|FS1 / FuboTV
|31 Mayıs
|Cracker Barrel 400
|FS1 / FuboTV
|7 Haziran
|FireKeepers Casino 400
|Prime
|14 Haziran
|NASCAR Kupası Serisi Yarışı
|Prime
|21 Haziran
|Anduril 250
|Prime
|28 Haziran
|Tayota / Save Mart 350
|Prime
|5 Temmuz
|Chicagoland'da NASCAR Cup Serisi Yarışı
|TNT / Sling TV
|12 Temmuz
|Quaker State 400
|TNT / Sling TV
|19 Temmuz
|Window World 450
|TNT / Sling TV
|26 Temmuz
|Brickyard 400
|USA Network / FuboTV
|9 Ağustos
|Iowa Corn 350
|USA Network / FuboTV
|15 Ağustos
|Cook Out 400
|USA Network / FuboTV
|23 Ağustos
|New Hampshire'daki NASCAR Cup Yarışı
|USA Network / FuboTV
|29 Ağustos
|Coke Zero Sugar 400
|USA Network / FuboTV
|6 Eylül
|Cook Out Southern 500
|USA Network / FuboTV
|13 Eylül
|Enjoy Illinois 300
|USA Network / FuboTV
|19 Eylül
|Bass Pro Shops Gece Yarışı
|USA Network / FuboTV
|27 Eylül
|Hollywood Casino 400
|USA Network / FuboTV
|4 Ekim
|South Point 400
|USA Network / FuboTV
|11 Ekim
|Bank of America ROYVAL 400
|USA Network / FuboTV
|18 Ekim
|Freeway Insurance 500
|USA Network / FuboTV
|25 Ekim
|Yellawood 500
|Peacock
|1 Kasım
|Xfinity 500
|Peacock
|8 Kasım
|NASCAR Cup Serisi Şampiyonası
|Peacock
🇺🇸 ABD'de NASCAR Cup Series'i nasıl izleyebilirim?
NASCAR Cup Series yarışları, sezonun ilk bölümünde (2 Şubat'tan 18 Mayıs'a kadar) FOX ve FS1 kanallarında yayınlanacak. Prime ve TNT, ilk NASCAR sezon içi turnuva aşamasında (25 Mayıs'tan 27 Temmuz'a kadar) yayınları devralacak. NBC ve USA Network ise playofflar da dahil olmak üzere sezonun geri kalanında (3 Ağustos'tan 2 Kasım'a kadar) yayınları üstlenecek.
FOX ve FS1'deki yarışlar Fox Sports uygulamasında, NBC ve USA'daki yarışlar ise Peacock'ta izlenebilir. Daha kolay bir yayın seçeneği arayan hayranlar, FOX, FS1, NBC ve USA Network'te yayınlanan tüm yarışları izleyebilecekleri FuboTV'ye üye olabilirler. TNT'nin yayınladığı yarışlar ise Sling TV'de canlı olarak izlenebilir.
🇬🇧 İngiltere'de NASCAR Cup Series'i nasıl izleyebilirim?
Premier Sports, Birleşik Krallık'ta yıl boyunca NASCAR Cup Series yarışlarını canlı olarak yayınlamaktadır. Sky müşterileri, en az 12 aylık bir sözleşme ile Premier Sports'u aylık 10,99 £ karşılığında ekleyebilirler. Aylık yenilenen sözleşme paketi 15,99 £ olup, 30 gün önceden bildirimde bulunarak iptal edilebilir. En uygun fiyatlı seçenek, bir yıllık abonelik için 120 £'u peşin ödemektir.Amazon Prime Video müşterileri de Premier Sports'u aylık 15,99 £ karşılığında ekleyebilir.
🛜 VPN ile her yerden NASCAR Cup Series'i izleyin
Bölgenizde NASCAR Cup Series yarışlarını canlı izleyemiyorsanız veya seyahatteyseniz, bir VPN kullanarak bulunduğunuz her yerden yarışları takip edebilirsiniz. VPN, coğrafi kısıtlamaları aşmanıza ve en sevdiğiniz yayın hizmetlerine her yerden erişmenize olanak tanıyan güvenli bir bağlantı oluşturur.
Hangi VPN'i seçeceğinizden emin değilseniz ExpressVPN'i öneririz, ancak hangisinin sizin için en uygun olduğunu belirlemek için ayrıntılı VPN kılavuzumuza da göz atabilirsiniz.