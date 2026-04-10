Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Renuka Odedra

NASCAR 2026 Cup Serisi takvimi: Bugün hangi NASCAR yarışı var?

Yine tam gaz, heyecan dolu bir sezona hazır mısınız?

Kyle Larson, geçen Kasım ayında NASCAR Cup Series Şampiyonası yarışında üçüncü sırada bitirerek şampiyonluğu kazandı. Bu, onun ikinci şampiyonluğu oldu ve şampiyonluğu neredeyse kendi eline geçirecek gibi görünen Denny Hamlin'e karşı sürpriz bir zaferdi. 

Karar yarışı sonrasında konuşan Larson, şampiyonluğu kazanmanın şokunu paylaştı: "Dürüst olmak gerekirse, inanamıyorum," diye Hendrick Motorsports'unresmi web sitesinde Larson'ın sözleri aktarılıyor. "Yani, gerçekten, sadece şaşkınım. İnanamıyorum. En iyi ihtimalle ortalama bir arabamız vardı. Sağ ön (lastik) patladı ve bir tur kaybettik.

"Sarı bayrak bizi kurtardı. Tur attık. O tur gerçekten çok kötüydü. İki lastik değiştirdik. 'Aman Tanrım, işte başlıyoruz. Şimdi en arkaya düşeceğiz' diye düşündüm. Beklediğimden çok daha fazla yol tutuşu vardı."

GOAL, aşağıda NASCAR 2026 Cup Serisi hakkında bilmeniz gereken her şeyi anlatıyor; tam sezon takvimi, yarış sonuçları ve bu yıl tüm canlı aksiyonu nasıl izleyebileceğiniz dahil. NASCAR 2026 Cup Serisi, motor sporları hayranlarına adrenalin dolu bir aksiyon vaat ediyor. 

NASCAR Cup Serisi ne zaman başlıyor?

NASCAR Cup Serisi takvimi, 1 Şubat'ta Bowman Gray Stadyumu'nda düzenlenecek Cookout Clash yarışıyla başlıyor. Ancak sezon, sürücülerin şampiyonluk puanlarını kazanmaya başlayacağı 15 Şubat Pazar günü Daytona 500 yarışıyla birlikte tam anlamıyla başlayacak.

NASCAR Cup Serisi Takvimi

TarihYarışKazanan İzle
4 ŞubatCookout Clash Ryan Preece FOX / FuboTV 
12 ŞubatAmerica 250 Florida Duel 1Joey Logano FS1 / FuboTV 
12 ŞubatAmerika 250 Florida Düellosu 2Chase Elliot FOX / FuboTV 
15 ŞubatDAYTON 500Tyler ReddickFOX / FuboTV 
22 ŞubatAutotrader 400 Tyler ReddickFOX / FuboTV 
1 MartDuraMax Grand Prix Tyler ReddickFS1 / FuboTV 
8 MartStraight Talk Wireless 500 Ryan Blaney FS1 / FuboTV
15 MartPennzoil 400 Denny HamlinFS1 / FuboTV 
22 MartGoodyear 400Tyler ReddickFS1 / FuboTV
29 MartCook Out 400 Chase ElliottFS1 / FuboTV 
12 NisanFood City 500  FS1 / FuboTV 
19 NisanAdvent Health 400  FOX / FuboTV
26 NisanJack Links 500  FS1 / FuboTV
3 MayısWurth 400  FS1 / FuboTV
10 MayısThe Glen'de Bowling  FS1 / FuboTV 
17 MayısNASCAR All-Star Yarışı  FS1 / FuboTV 
24 MayısCoca-Cola 600 FS1 / FuboTV 
31 MayısCracker Barrel 400 FS1 / FuboTV 
7 HaziranFireKeepers Casino 400  Prime
14 HaziranNASCAR Kupası Serisi Yarışı Prime
21 HaziranAnduril 250 Prime
28 HaziranTayota / Save Mart 350  Prime
5 TemmuzChicagoland'da NASCAR Cup Serisi Yarışı  TNT / Sling TV
12 TemmuzQuaker State 400  TNT / Sling TV
19 TemmuzWindow World 450 TNT / Sling TV
26 TemmuzBrickyard 400 USA Network / FuboTV
9 AğustosIowa Corn 350 USA Network / FuboTV
15 AğustosCook Out 400  USA Network / FuboTV
23 AğustosNew Hampshire'daki NASCAR Cup Yarışı  USA Network / FuboTV
29 AğustosCoke Zero Sugar 400  USA Network / FuboTV
6 EylülCook Out Southern 500 USA Network / FuboTV
13 EylülEnjoy Illinois 300 USA Network / FuboTV
19 EylülBass Pro Shops Gece Yarışı  USA Network / FuboTV
27 EylülHollywood Casino 400  USA Network / FuboTV
4 EkimSouth Point 400 USA Network / FuboTV
11 EkimBank of America ROYVAL 400  USA Network / FuboTV
18 EkimFreeway Insurance 500  USA Network / FuboTV
25 EkimYellawood 500  Peacock 
1 KasımXfinity 500  Peacock 
8 KasımNASCAR Cup Serisi Şampiyonası  Peacock 

🇺🇸 ABD'de NASCAR Cup Series'i nasıl izleyebilirim?

NASCAR Cup Series yarışları, sezonun ilk bölümünde (2 Şubat'tan 18 Mayıs'a kadar) FOX ve FS1 kanallarında yayınlanacak. Prime ve TNT, ilk NASCAR sezon içi turnuva aşamasında (25 Mayıs'tan 27 Temmuz'a kadar) yayınları devralacak. NBC ve USA Network ise playofflar da dahil olmak üzere sezonun geri kalanında (3 Ağustos'tan 2 Kasım'a kadar) yayınları üstlenecek.

FOX ve FS1'deki yarışlar Fox Sports uygulamasında, NBC ve USA'daki yarışlar ise Peacock'ta izlenebilir. Daha kolay bir yayın seçeneği arayan hayranlar, FOX, FS1, NBC ve USA Network'te yayınlanan tüm yarışları izleyebilecekleri FuboTV'ye üye olabilirler. TNT'nin yayınladığı yarışlar ise Sling TV'de canlı olarak izlenebilir.

🇬🇧 İngiltere'de NASCAR Cup Series'i nasıl izleyebilirim?

Premier Sports, Birleşik Krallık'ta yıl boyunca NASCAR Cup Series yarışlarını canlı olarak yayınlamaktadır. Sky müşterileri, en az 12 aylık bir sözleşme ile Premier Sports'u aylık 10,99 £ karşılığında ekleyebilirler. Aylık yenilenen sözleşme paketi 15,99 £ olup, 30 gün önceden bildirimde bulunarak iptal edilebilir. En uygun fiyatlı seçenek, bir yıllık abonelik için 120 £'u peşin ödemektir.

Amazon Prime Video müşterileri de Premier Sports'u aylık 15,99 £ karşılığında ekleyebilir.

🛜 VPN ile her yerden NASCAR Cup Series'i izleyin

Bölgenizde NASCAR Cup Series yarışlarını canlı izleyemiyorsanız veya seyahatteyseniz, bir VPN kullanarak bulunduğunuz her yerden yarışları takip edebilirsiniz. VPN, coğrafi kısıtlamaları aşmanıza ve en sevdiğiniz yayın hizmetlerine her yerden erişmenize olanak tanıyan güvenli bir bağlantı oluşturur.

Hangi VPN'i seçeceğinizden emin değilseniz ExpressVPN'i öneririz, ancak hangisinin sizin için en uygun olduğunu belirlemek için ayrıntılı VPN kılavuzumuza da göz atabilirsiniz.

