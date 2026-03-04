NASCAR 2026 Cup Series takvimi: Bugün hangi NASCAR yarışı var?

Kyle Larson, geçen Kasım ayında NASCAR Cup Series Championship yarışında üçüncü olarak NASCAR Cup Series Championship şampiyonluğunu kazandı. Bu, onun ikinci şampiyonluğuydu ve şampiyonluğu neredeyse ele geçirecek gibi görünen Denny Hamlin'e karşı şok edici bir zaferdi.
Karar yarışı sonrasında konuşan Larson, şampiyonluğu kazanmanın şokunu paylaştı: "Dürüst olmak gerekirse, buna inanamıyorum," dedi Larson, Hendrick Motorsports'unresmi web sitesinde alıntılanarak. "Yani, gerçekten, sadece suskunum. Buna inanamıyorum. En iyi ihtimalle ortalama bir arabamız vardı. Sağ ön (lastik) patladı ve bir tur kaybettik.
"Uyarı sayesinde kurtulduk. Dalga dalga ilerledik. O tur gerçekten çok kötüydü. İki lastik değiştirdik. 'Tanrım, işte başlıyoruz. Şimdi en arkaya düşeceğiz' diye düşündüm. Beklediğimden çok daha fazla tutunma vardı."
GOAL, NASCAR 2026 Cup Series hakkında bilmeniz gereken her şeyi, tam sezon programı, yarış sonuçları ve bu yılki tüm canlı aksiyonu nasıl izleyebileceğinizi aşağıda anlatıyor. NASCAR 2026 Cup Series, motor sporları hayranlarına adrenalin dolu bir aksiyon vaat ediyor.
NASCAR Cup Series ne zaman başlıyor?
NASCAR Cup Series takvimi, 1 Şubat'ta Bowman Gray Stadyumu'nda düzenlenecek Cookout Clash ile başlıyor. Ancak sezon, sürücülerin şampiyonluk puanları toplamaya başlayacağı 15 Şubat Pazar günü Daytona 500'ün başlamasıyla birlikte resmen başlayacak.
NASCAR Cup Series Takvimi
|Tarih
|Yarış
|Kazanan
|İzle
|4 Şubat
|Cookout Clash
|Ryan Preece
|FOX / FuboTV
|12 Şubat
|Amerika 250 Florida Duel 1
|Joey Logano
|FS1 / FuboTV
|12
|Amerika 250 Florida Duel 2
|Chase Elliot
|FOX / FuboTV
|15 Şubat
|DAYTON 500
|Tyler Reddick
|FOX / FuboTV
|22
|Autotrader 400
|Tyler Reddick
|FOX / FuboTV
|1 Mart
|DuraMax Grand Prix
|Tyler Reddick
|FS1 / FuboTV
|8
|Straight Talk Wireless 500
|FS1 / FuboTV
|15
|Pennzoil 400
|FS1 / FuboTV
|22 Mart
|Goodyear 400
|FS1 / FuboTV
|29
|Cook Out 400
|FS1 / FuboTV
|12
|Food City 500
|FS1 / FuboTV
|19
|Advent Health 400
|FOX / FuboTV
|26
|Jack Links 500
|FS1 / FuboTV
|3 Mayıs
|Wurth 400
|FS1 / FuboTV
|10 Mayıs
|The Glen'de Go Bowling
|FS1 / FuboTV
|17
|NASCAR All-Star Yarışı
|FS1 / FuboTV
|24 Mayıs
|Coca-Cola 600
|FS1 / FuboTV
|31 Mayıs
|Cracker Barrel 400
|FS1 / FuboTV
|7 Haziran
|FireKeepers Casino 400
|Prime
|14 Haziran
|NASCAR Kupası Serisi Yarışı
|Prime
|21 Haziran
|Anduril 250
|Prime
|28 Haziran
|Tayota / Save Mart 350
|Prime
|5 Temmuz
|NASCAR Cup Series Yarışı, Chicagoland
|TNT / Sling TV
|12 Temmuz
|Quaker State 400
|TNT / Sling TV
|19 Temmuz
|Window World 450
|TNT / Sling TV
|26 Temmuz
|Brickyard 400
|USA Network / FuboTV
|9 Ağustos
|Iowa Corn 350
|USA Network / FuboTV
|15 Ağustos
|Cook Out 400
|USA Network / FuboTV
|23
|NASCAR Kupası Yarışı, New Hampshire
|USA Network / FuboTV
|29
|Coke Zero Sugar 400
|USA Network / FuboTV
|6 Eylül
|Cook Out Southern 500
|USA Network / FuboTV
|13 Eylül
|Enjoy Illinois 300
|USA Network / FuboTV
|19 Eylül
|Bass Pro Shops Gece Yarışı
|USA Network / FuboTV
|27
|Hollywood Casino 400
|USA Network / FuboTV
|4 Ekim
|South Point 400
|USA Network / FuboTV
|11
|Bank of America ROYVAL 400
|USA Network / FuboTV
|18
|Freeway Insurance 500
|USA Network / FuboTV
|25
|Yellawood 500
|Peacock
|1
|Xfinity 500
|Peacock
|8 Kasım
|NASCAR Kupası Şampiyonası
|Peacock
🇺🇸 ABD'de NASCAR Cup Series'i nasıl izleyebilirim?
NASCAR Cup Series yarışları, sezonun ilk bölümünde (2 Şubat'tan 18 Mayıs'a kadar) FOX ve FS1 kanallarında yayınlanacak. Prime ve TNT, NASCAR sezon içi turnuvasının ilk aşamasında (25 Mayıs'tan 27 Temmuz'a kadar) yayınları devralacak. NBC ve USA Network ise playofflar da dahil olmak üzere sezonun geri kalanında (3 Ağustos'tan 2 Kasım'a kadar) yayınları devralacak.
FOX ve FS1'deki yarışlar Fox Sports uygulamasında, NBC ve USA'daki yarışlar ise Peacock'ta izlenebilir. Daha kolay bir yayın seçeneği arayan hayranlar, FOX, FS1, NBC ve USA Network'te yayınlanan tüm yarışları izleyebilecekleri FuboTV'ye üye olabilirler. TNT'nin yayınladığı yarışlar Sling TV'de canlı olarak izlenebilir.
🇬🇧 Birleşik Krallık'ta NASCAR Cup Series'i nasıl izleyebilirim?
Premier Sports, Birleşik Krallık'ta yıl boyunca NASCAR Cup Series'i canlı olarak yayınlamaktadır. Sky müşterileri, en az 12 aylık sözleşme ile Premier Sports'u aylık 10,99 £ karşılığında ekleyebilirler. Aylık sözleşme paketi 15,99 £'dur ve 30 gün önceden bildirimde bulunarak iptal edilebilir. En ucuz seçenek, bir yıllık abonelik için 120 £'u peşin ödemektir.Amazon Prime Video müşterileri de Premier Sports'u aylık 15,99 £ karşılığında ekleyebilirler.
🛜 VPN ile NASCAR Cup Series'i her yerden izleyin
NASCAR Cup Series yarışlarını bölgenizde canlı olarak izleyemiyorsanız veya seyahat ediyorsanız, VPN kullanarak bulunduğunuz yerden yarışları izleyebilirsiniz. VPN, coğrafi kısıtlamaları aşmanıza ve en sevdiğiniz yayın hizmetlerine her yerden erişmenize olanak tanıyan güvenli bir bağlantı oluşturur.
Hangi VPN'i seçeceğinizden emin değilseniz ExpressVPN'i öneririz, ancak sizin için en uygun olanı belirlemek için ayrıntılı VPN kılavuzumuza da göz atabilirsiniz.