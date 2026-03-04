NASCAR 2026 Cup Series takvimi: Bugün hangi NASCAR yarışı var?

Kyle Larson, geçen Kasım ayında NASCAR Cup Series Championship yarışında üçüncü olarak NASCAR Cup Series Championship şampiyonluğunu kazandı. Bu, onun ikinci şampiyonluğuydu ve şampiyonluğu neredeyse ele geçirecek gibi görünen Denny Hamlin'e karşı şok edici bir zaferdi.

Karar yarışı sonrasında konuşan Larson, şampiyonluğu kazanmanın şokunu paylaştı: "Dürüst olmak gerekirse, buna inanamıyorum," dedi Larson, Hendrick Motorsports'unresmi web sitesinde alıntılanarak. "Yani, gerçekten, sadece suskunum. Buna inanamıyorum. En iyi ihtimalle ortalama bir arabamız vardı. Sağ ön (lastik) patladı ve bir tur kaybettik.

"Uyarı sayesinde kurtulduk. Dalga dalga ilerledik. O tur gerçekten çok kötüydü. İki lastik değiştirdik. 'Tanrım, işte başlıyoruz. Şimdi en arkaya düşeceğiz' diye düşündüm. Beklediğimden çok daha fazla tutunma vardı."

GOAL, NASCAR 2026 Cup Series hakkında bilmeniz gereken her şeyi, tam sezon programı, yarış sonuçları ve bu yılki tüm canlı aksiyonu nasıl izleyebileceğinizi aşağıda anlatıyor. NASCAR 2026 Cup Series, motor sporları hayranlarına adrenalin dolu bir aksiyon vaat ediyor.

NASCAR Cup Series ne zaman başlıyor?

NASCAR Cup Series takvimi, 1 Şubat'ta Bowman Gray Stadyumu'nda düzenlenecek Cookout Clash ile başlıyor. Ancak sezon, sürücülerin şampiyonluk puanları toplamaya başlayacağı 15 Şubat Pazar günü Daytona 500'ün başlamasıyla birlikte resmen başlayacak.

NASCAR Cup Series Takvimi

Tarih Yarış Kazanan İzle 4 Şubat Cookout Clash Ryan Preece FOX / FuboTV 12 Şubat Amerika 250 Florida Duel 1 Joey Logano FS1 / FuboTV 12 Amerika 250 Florida Duel 2 Chase Elliot FOX / FuboTV 15 Şubat DAYTON 500 Tyler Reddick FOX / FuboTV 22 Autotrader 400 Tyler Reddick FOX / FuboTV 1 Mart DuraMax Grand Prix Tyler Reddick FS1 / FuboTV 8 Straight Talk Wireless 500 FS1 / FuboTV 15 Pennzoil 400 FS1 / FuboTV 22 Mart Goodyear 400 FS1 / FuboTV 29 Cook Out 400 FS1 / FuboTV 12 Food City 500 FS1 / FuboTV 19 Advent Health 400 FOX / FuboTV 26 Jack Links 500 FS1 / FuboTV 3 Mayıs Wurth 400 FS1 / FuboTV 10 Mayıs The Glen'de Go Bowling FS1 / FuboTV 17 NASCAR All-Star Yarışı FS1 / FuboTV 24 Mayıs Coca-Cola 600 FS1 / FuboTV 31 Mayıs Cracker Barrel 400 FS1 / FuboTV 7 Haziran FireKeepers Casino 400 Prime 14 Haziran NASCAR Kupası Serisi Yarışı Prime 21 Haziran Anduril 250 Prime 28 Haziran Tayota / Save Mart 350 Prime 5 Temmuz NASCAR Cup Series Yarışı, Chicagoland TNT / Sling TV 12 Temmuz Quaker State 400 TNT / Sling TV 19 Temmuz Window World 450 TNT / Sling TV 26 Temmuz Brickyard 400 USA Network / FuboTV 9 Ağustos Iowa Corn 350 USA Network / FuboTV 15 Ağustos Cook Out 400 USA Network / FuboTV 23 NASCAR Kupası Yarışı, New Hampshire USA Network / FuboTV 29 Coke Zero Sugar 400 USA Network / FuboTV 6 Eylül Cook Out Southern 500 USA Network / FuboTV 13 Eylül Enjoy Illinois 300 USA Network / FuboTV 19 Eylül Bass Pro Shops Gece Yarışı USA Network / FuboTV 27 Hollywood Casino 400 USA Network / FuboTV 4 Ekim South Point 400 USA Network / FuboTV 11 Bank of America ROYVAL 400 USA Network / FuboTV 18 Freeway Insurance 500 USA Network / FuboTV 25 Yellawood 500 Peacock 1 Xfinity 500 Peacock 8 Kasım NASCAR Kupası Şampiyonası Peacock

🇺🇸 ABD'de NASCAR Cup Series'i nasıl izleyebilirim?

NASCAR Cup Series yarışları, sezonun ilk bölümünde (2 Şubat'tan 18 Mayıs'a kadar) FOX ve FS1 kanallarında yayınlanacak. Prime ve TNT, NASCAR sezon içi turnuvasının ilk aşamasında (25 Mayıs'tan 27 Temmuz'a kadar) yayınları devralacak. NBC ve USA Network ise playofflar da dahil olmak üzere sezonun geri kalanında (3 Ağustos'tan 2 Kasım'a kadar) yayınları devralacak.

FOX ve FS1'deki yarışlar Fox Sports uygulamasında, NBC ve USA'daki yarışlar ise Peacock'ta izlenebilir. Daha kolay bir yayın seçeneği arayan hayranlar, FOX, FS1, NBC ve USA Network'te yayınlanan tüm yarışları izleyebilecekleri FuboTV'ye üye olabilirler. TNT'nin yayınladığı yarışlar Sling TV'de canlı olarak izlenebilir.

🇬🇧 Birleşik Krallık'ta NASCAR Cup Series'i nasıl izleyebilirim?

Premier Sports, Birleşik Krallık'ta yıl boyunca NASCAR Cup Series'i canlı olarak yayınlamaktadır. Sky müşterileri, en az 12 aylık sözleşme ile Premier Sports'u aylık 10,99 £ karşılığında ekleyebilirler. Aylık sözleşme paketi 15,99 £'dur ve 30 gün önceden bildirimde bulunarak iptal edilebilir. En ucuz seçenek, bir yıllık abonelik için 120 £'u peşin ödemektir.

Amazon Prime Video müşterileri de Premier Sports'ukarşılığında ekleyebilirler

🛜 VPN ile NASCAR Cup Series'i her yerden izleyin

NASCAR Cup Series yarışlarını bölgenizde canlı olarak izleyemiyorsanız veya seyahat ediyorsanız, VPN kullanarak bulunduğunuz yerden yarışları izleyebilirsiniz. VPN, coğrafi kısıtlamaları aşmanıza ve en sevdiğiniz yayın hizmetlerine her yerden erişmenize olanak tanıyan güvenli bir bağlantı oluşturur.

Hangi VPN'i seçeceğinizden emin değilseniz ExpressVPN'i öneririz, ancak sizin için en uygun olanı belirlemek için ayrıntılı VPN kılavuzumuza da göz atabilirsiniz.