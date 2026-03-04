Goal.com
Renuka Odedra

Çeviri:

NASCAR 2026 Cup Series takvimi: Bugün hangi NASCAR yarışı var?

Yine tam gaz, yüksek oktanlı bir sezona hazır mısınız?

Kyle Larson, geçen Kasım ayında NASCAR Cup Series Championship yarışında üçüncü olarak NASCAR Cup Series Championship şampiyonluğunu kazandı. Bu, onun ikinci şampiyonluğuydu ve şampiyonluğu neredeyse ele geçirecek gibi görünen Denny Hamlin'e karşı şok edici bir zaferdi. 

Karar yarışı sonrasında konuşan Larson, şampiyonluğu kazanmanın şokunu paylaştı: "Dürüst olmak gerekirse, buna inanamıyorum," dedi Larson, Hendrick Motorsports'unresmi web sitesinde alıntılanarak. "Yani, gerçekten, sadece suskunum. Buna inanamıyorum. En iyi ihtimalle ortalama bir arabamız vardı. Sağ ön (lastik) patladı ve bir tur kaybettik.

"Uyarı sayesinde kurtulduk. Dalga dalga ilerledik. O tur gerçekten çok kötüydü. İki lastik değiştirdik. 'Tanrım, işte başlıyoruz. Şimdi en arkaya düşeceğiz' diye düşündüm. Beklediğimden çok daha fazla tutunma vardı."

GOAL, NASCAR 2026 Cup Series hakkında bilmeniz gereken her şeyi, tam sezon programı, yarış sonuçları ve bu yılki tüm canlı aksiyonu nasıl izleyebileceğinizi aşağıda anlatıyor. NASCAR 2026 Cup Series, motor sporları hayranlarına adrenalin dolu bir aksiyon vaat ediyor. 

NASCAR Cup Series ne zaman başlıyor?

NASCAR Cup Series takvimi, 1 Şubat'ta Bowman Gray Stadyumu'nda düzenlenecek Cookout Clash ile başlıyor. Ancak sezon, sürücülerin şampiyonluk puanları toplamaya başlayacağı 15 Şubat Pazar günü Daytona 500'ün başlamasıyla birlikte resmen başlayacak.

NASCAR Cup Series Takvimi

TarihYarışKazanan İzle
4 ŞubatCookout Clash Ryan Preece FOX / FuboTV 
12 ŞubatAmerika 250 Florida Duel 1Joey Logano FS1 / FuboTV 
12Amerika 250 Florida Duel 2Chase Elliot FOX / FuboTV 
15 ŞubatDAYTON 500Tyler ReddickFOX / FuboTV 
22Autotrader 400 Tyler ReddickFOX / FuboTV 
1 MartDuraMax Grand Prix Tyler ReddickFS1 / FuboTV 
8Straight Talk Wireless 500  FS1 / FuboTV
15Pennzoil 400  FS1 / FuboTV 
22 MartGoodyear 400 FS1 / FuboTV
29Cook Out 400  FS1 / FuboTV 
12Food City 500  FS1 / FuboTV 
19Advent Health 400  FOX / FuboTV
26Jack Links 500  FS1 / FuboTV
3 MayısWurth 400  FS1 / FuboTV
10 MayısThe Glen'de Go Bowling  FS1 / FuboTV 
17NASCAR All-Star Yarışı  FS1 / FuboTV 
24 MayısCoca-Cola 600 FS1 / FuboTV 
31 MayısCracker Barrel 400 FS1 / FuboTV 
7 HaziranFireKeepers Casino 400  Prime
14 HaziranNASCAR Kupası Serisi Yarışı Prime
21 HaziranAnduril 250 Prime
28 HaziranTayota / Save Mart 350  Prime
5 TemmuzNASCAR Cup Series Yarışı, Chicagoland  TNT / Sling TV
12 TemmuzQuaker State 400  TNT / Sling TV
19 TemmuzWindow World 450 TNT / Sling TV
26 TemmuzBrickyard 400 USA Network / FuboTV
9 AğustosIowa Corn 350 USA Network / FuboTV
15 AğustosCook Out 400  USA Network / FuboTV
23NASCAR Kupası Yarışı, New Hampshire  USA Network / FuboTV
29Coke Zero Sugar 400  USA Network / FuboTV
6 EylülCook Out Southern 500 USA Network / FuboTV
13 EylülEnjoy Illinois 300 USA Network / FuboTV
19 EylülBass Pro Shops Gece Yarışı  USA Network / FuboTV
27Hollywood Casino 400  USA Network / FuboTV
4 EkimSouth Point 400 USA Network / FuboTV
11Bank of America ROYVAL 400  USA Network / FuboTV
18Freeway Insurance 500  USA Network / FuboTV
25Yellawood 500  Peacock 
1Xfinity 500  Peacock 
8 KasımNASCAR Kupası Şampiyonası  Peacock 

🇺🇸 ABD'de NASCAR Cup Series'i nasıl izleyebilirim?

NASCAR Cup Series yarışları, sezonun ilk bölümünde (2 Şubat'tan 18 Mayıs'a kadar) FOX ve FS1 kanallarında yayınlanacak. Prime ve TNT, NASCAR sezon içi turnuvasının ilk aşamasında (25 Mayıs'tan 27 Temmuz'a kadar) yayınları devralacak. NBC ve USA Network ise playofflar da dahil olmak üzere sezonun geri kalanında (3 Ağustos'tan 2 Kasım'a kadar) yayınları devralacak.

FOX ve FS1'deki yarışlar Fox Sports uygulamasında, NBC ve USA'daki yarışlar ise Peacock'ta izlenebilir. Daha kolay bir yayın seçeneği arayan hayranlar, FOX, FS1, NBC ve USA Network'te yayınlanan tüm yarışları izleyebilecekleri FuboTV'ye üye olabilirler. TNT'nin yayınladığı yarışlar Sling TV'de canlı olarak izlenebilir.

🇬🇧 Birleşik Krallık'ta NASCAR Cup Series'i nasıl izleyebilirim?

Premier Sports, Birleşik Krallık'ta yıl boyunca NASCAR Cup Series'i canlı olarak yayınlamaktadır. Sky müşterileri, en az 12 aylık sözleşme ile Premier Sports'u aylık 10,99 £ karşılığında ekleyebilirler. Aylık sözleşme paketi 15,99 £'dur ve 30 gün önceden bildirimde bulunarak iptal edilebilir. En ucuz seçenek, bir yıllık abonelik için 120 £'u peşin ödemektir.

Amazon Prime Video müşterileri de Premier Sports'u aylık 15,99 £ karşılığında ekleyebilirler.

🛜 VPN ile NASCAR Cup Series'i her yerden izleyin

NASCAR Cup Series yarışlarını bölgenizde canlı olarak izleyemiyorsanız veya seyahat ediyorsanız, VPN kullanarak bulunduğunuz yerden yarışları izleyebilirsiniz. VPN, coğrafi kısıtlamaları aşmanıza ve en sevdiğiniz yayın hizmetlerine her yerden erişmenize olanak tanıyan güvenli bir bağlantı oluşturur.

Hangi VPN'i seçeceğinizden emin değilseniz ExpressVPN'i öneririz, ancak sizin için en uygun olanı belirlemek için ayrıntılı VPN kılavuzumuza da göz atabilirsiniz.

