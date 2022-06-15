Nijeryalı golcü, gösterdiği üstün performans sonrasında kendisine karşı duyulan ilginin farkında.

Napoli'den Victor Osimhen, Arsenal'e transfer olmak için açık kapı bıraktı ve golcü forvet, yaz transfer döneminde her şeyin olabileceğini kabul etti.

Alexandre Lacazette'in bonservissiz bir şekilde Lyon'a transfer olması, Pierre-Emerick Aubameyang'ın Barcelona'ya gitmesi ve Eddie Nketiah'ın henüz bir sözleşme imzalamaması nedeniyle Topçular, forvet konusunda zor durumda kalabilir.

Bu nedenle Arsenal, transfer listesinin başına bir golcüyü koydu.

Osimhen, 2022-23 sezonu öncesinde Mikel Arteta'nın en önemli hedeflerinden biri ve oyuncunun kendisi, Birleşik Arap Emirlikleri'ne transfer olabileceği yönündeki haberlerin de farkında.

Osimhen Arsenal söylentileri hakkında ne dedi?

Nijerya ile milli takımdayken basına konuşan 23 yaşındaki oyuncu, “Geleceğimi bilmiyorum, ama her şeyin olabileceğini biliyorum.

“Şimdi sadece ailemle tatile gitmek istiyorum, bu net. kafamı dinlemek niyetindeyim. Sonra gerisini hallederiz.

"İspanya'da ya da İngiltere'de beni sevecekler tarzında bazı söylentiler olduğunu biliyorum, ancak şu anda milli takımda olduğum için bunu konuşmanın doğru zaman olduğunu düşünmüyorum” dedi.

Arsenal'in ilgisi hakkında biz ne biliyor?

GOAL’ün daha önce bildirdiği gibi, Osimhen'in menajeri Arsenal’ın direktörlerinden Edu ile potansiyel bir transfer için mayıs ortasında Londra'ya uçtu.

Ancak Topçular, Osimhen'in kontratının bitmesine üç yıl kalmasının ve Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis'in oyuncusu için Lille’e 75 milyon Euro ödediğinin de farkındalar.

Ek olarak, Napoli gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanırken Arsenal büyük turnuvada yer alamayacak.

Bu durum, uzun vadede Osimhen'in kararını etkileyebilecek bir gerçek olarak duruyor.

Arsenal başka forvetlere mi bakıyor?

Arteta, Pep Guardiola'nın Emirates'teki asistanı olduğu zamanlardan beri Jesus’u iyi tanıyor.

City'deki sözleşmesinin bitmesine sadece bir yıl kalan Jesus, önümüzdeki sezon Avrupa futbolunun en üst seviyesinde olmamasına rağmen Arsenal'in uzun vadeli yeniden yapılanma projesine hayran kaldı.

Arsenal ve oyuncunun temsilcileri arasında görüşmeler yapıldı, ancak henüz resmi bir teklif sunulmadı.

Everton'dan Dominic Calvert-Lewin, Arteta'nın ilgilendiği bir diğer oyuncu olurken Roma'nın forveti Tammy Abraham da takip ediliyor.

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