İngilizler, aldıkları tarihi mağlubiyetin ardından ikiye bölündü.

İngiltere, Macaristan'a 4-0 yenilmesinden sonra Gareth Southgate İngiltere menajeri görevinden alınmalı mı? Sorusu sıkça sorulmaya başlandı.

Molineux'deki taraftarlar, Macarlar tarafından küçük düşürücü olan mağlubiyet sırasında Southgate'e karşı duygularını sert bir şekilde dile getirdiler, ancak sonuç sadece bir an mıydı yoksa değişim zamanı geldi mi?

Bu sorunun cevabı, ilerleyen günlerde daha net olarak ortaya çıkacak.

Southgate, Macaristan maçı hakkında ne dedi?

Maç sonrası basın toplantısında konuşan Southgate, "Evde ağır bir şekilde kaybettiğinizde bu çok, ama çok acı vericidir.

“Oyuncular için zor bir geceydi. Onların ne düşündüğünü hissediyorum. Arka arkaya goller yiyince güvenimizi kaybettik. Takımımızın, zihniyetine zarar verdiğini düşünmüyorum.

"Takımları seçtim ve kadroyu dengelemeye çalıştım. Bu maçları kazanmak için doğru dengeyi kuramadım.

“Kaybettiğimiz maçlarda tam gücümüzde değildik. Derinlik ve heyecan verici oyuncularımız olduğunu biliyorum. Maçları kazanmak için tüm gücümüzle oynamamız gerekiyor. Bu geceki denge doğru değildi.

"Benden öncekilerin de böyle geceleri oldu. Çocukken de bu tür maçları izledim.

“Her menajerin yargılandığı maçlarda 50 yılın en iyi performanslarını sergiledik.

“Bunu tüm hafta anlattığımızı anlıyorum. Almanya'dan sonra bunun doğru olduğunu düşünmüyorum. Tam gücümüzde oynadığımız bir maçtan sonra yargılanırsak bu daha doğru olur.

“Önümüzdeki dönem tatsız ve rahatsız edici olacak. Asla bizim gibi altı yıl ve zor geceler geçiremeyeceksiniz" dedi.

"Kapayın çenenizi palyaçolar!"

Tabii ki, tüm takımlar kaliteleri ne olursa olsun iniş çıkışlar yaşar ve eski İngiliz oyuncu Jamie Carragher desteğini Southgate ve ekibine sundu.

"Siz ne yaptığınızı biliyor musunuz?" diyerek Molineux'de hayal kırıklığına uğramış taraftarlar tarafından yapılan tezahüratlara atıfta bulundu.

"Kapatın çenenizi palyaçolar. Bu menajer, bu ülkeyi 1966'dan beri iki turnuvada en iyi pozisyonlara taşıdı.

"Ayrıca, Southgate'in bu grubu geride tuttuğu fikri saçmalık. Bu kadro 2004-06, 1996-98'den daha iyi değil.

“Southgate, olumlu beraberliklere rağmen, daha fazlasını başardı. Dinlenin çocuklar ve normal seviyenize dönün."

İngiltere, şimdiye kadarki en kötü iç saha yenilgisini mi aldı?

Salı günkü mağlubiyet, 1928'de İskoçya'ya 5-1 yenilen İngiltere'nin 94 yıldaki en kötü ev yenilgisi.

Bununla birlikte, İskoçların 1881'de İngiltere’yi 6-1 yendikleri maç, tüm zamanların en kötü yenilgisiydi.

Bu arada Macaristan, daha önce 1953'te Ferenc Puskas'ın iki gol attığı ve Nandor Hidegkuti'nin hat-trick yaptığı başka bir maçta İngiltere’yi 6-3 yenmişti.

İngiltere taraftarları Southgate'in gitmesini istiyor mu?

Southgate'in takımın başına geçmesinden bu yana İngiltere'deki başarısı göz önüne alındığında, taraftarlar Katar 2022 için görevde kalıp kalmayacağı konusunda ikiye bölünmüş durumda.

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