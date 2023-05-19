Serie A ekibi Napoli'yi şampiyon yapan Spalletti ile yollar ayrılıyor, yerine geçecek isim belli oldu.

NE OLDU? De Laurentiis ve Spalletti arasında artan gerilim son günlerde giderek daha belirgin hale geldi ve İtalya'daki haberleri Spalletti'nin Scudetto'yu kazandıktan sonra Napoli'den ayrılabileceğini iddia ediyor.

Corriere della Sera'ya göre, De Laurentiis ve Spalletti arasındaki iletişim tamamen koptu ve sonuç olarak, Serie A şampiyonluğunu kazanan koçun Napoli'de artık bir geleceği yok.

BÜYÜK RESİM: Napoli, Scudetto'yu kazanan teknik direktörünün sözleşmesini otomatik olarak uzatmak istemişti.

Spalletti'nin kontratının bitmesine bir yıl kaldığını göz önüne aldığımızda, tecrübeli hocanın daha erken bir zamanda takımdan ayrılacağını söylemek oldukça açık...

VE DAHA FAZLASI: Spalletti'nin Napoli'den ayrılması durumunda yerine geçecek isim ise 2013-15 yılları arasında iki yıl boyunca İtalyan ekibini çalıştıran Rafael Benitez olacak.

La Gazzetta dello Sport, İspanyol hocanın Napoli'nin yeni teknik direktörü olacağını bildirdi.

Tuttosport'a göre ise Antonio Conte, Atalanta'dan Gian Piero Gasperini ve Fiorentina'dan Vincenzo Italiano'nun Napoli'nin başına geçebileceği bilgisi verildi.

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NAPOLİ İÇİN SIRADA NE VAR? Üç lig maçı kalan Spalletti, tarih yazdığı Napoli takımıyla 90 puana ulaşmayı arzuluyor.