Napoli Victor Osimhen'in yerine transfer edeceği golcüyü buldu

Napoli, Osimhen’in ayrılığı sonrası forvet hattını Darwin Nunez ile güçlendirmek istiyor.

Jonathan David ile görüşmelerini sürdüren Napoli, son günlerde Darwin Nunez'in temsilcileriyle de sık sık temasa geçti. Liverpool’un Uruguaylı forveti, İtalyan kulübünün transfer listesinin üst sıralarında yer alıyor.

Partenopei, yaklaşan yaz transfer dönemine aktif bir şekilde hazırlanıyor. Victor Osimhen’in takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, yerine alınacak isim konusunda çalışmalar hız kazanmış durumda. Bu bağlamda Liverpool forması giyen Darwin Nunez, Napoli’nin ciddi şekilde ilgilendiği bir hedef haline geldi.

2022 yılında Benfica’dan büyük beklentilerle Liverpool’a transfer olan Nunez, İngiltere’de inişli çıkışlı bir performans sergiledi. Bu sezon Arne Slot yönetiminde forma şansı azalırken, oyuncunun kariyerine başka bir kulüpte devam etmeye sıcak baktığı belirtiliyor.

Napoli karar bekliyor

Calciomercato.com’a göre Napoli, genç yaşı ve sahip olduğu potansiyel nedeniyle 25 yaşındaki Nunez’i hücum hattını güçlendirmek adına uygun bir aday olarak görüyor. Bu doğrultuda sportif direktör Giovanni Manna’nın, oyuncunun menajerleriyle defalarca bir araya geldiği bildirildi.

Nunez’in, Napoli’de oynamak ve Diego Armando Maradona Stadı’ndaki coşkulu taraftar önünde sahaya çıkmak fikrine olumlu baktığı belirtiliyor. Ancak oyuncunun Suudi Arabistan kulüplerinden oldukça yüksek maaş teklifleri aldığı da gelen bilgiler arasında. Bu nedenle nihai kararını vermeden önce düşünmek istediği ve önümüzdeki günlerde kararını ileteceği ifade ediliyor.

Alternatif isim Jonathan David

Napoli, Darwin Nunez transferinde sonuç alamazsa rotasını Jonathan David’e çevirecek. Inter, Juventus ve bazı Avrupa kulüpleriyle de adı anılan David için Napoli şimdiden resmi teklifini sundu. Yönetim, bu transferde hızlı davranarak rekabeti aşmayı hedefliyor.

Darwin Nunez’in geleceğiyle ilgili kararın kısa süre içinde netleşmesi beklenirken, Napoli'nin forvet transferinde nasıl bir yol izleyeceği merakla bekleniyor.