Napoli Victor Osimhen ile yeni kontrat imzalamak istiyor

İtalyan basını golcü oyuncunun kısa süre içerisinde Napoli ile yeni sözleşme için görüşeceğini öne sürdü.

İtalyan basınından La Gazzetta Dello Sport, Napoli'nin Premier Lig devlerinin radarında bulunan yıldız oyuncusu Victor Osimhen'i takımda tutabilmek için yeni bir kontrat önerisinde bulunacağını öne sürdü.

Newcastle United'ın Ocak ayında 100 milyon euro önerdiği yıldız oyuncuya Manchester United'ın da ilgi gösterdiği bilinirken, Napoli yönetimi imzalanacak yeni kontratla birlikte bu tehdidi ortadan kaldırmak istiyor.

Habere göre Napoli'den şu an yıllık 4.5 milyon euro kazanan Osimhen'in ücretine zam yapmayı planlayan Napoli, mevcut sözleşmede yer alan bir istikrar kararnamesi sayesinde büyük bir mali yükün altına girmeyecek.

İki şartı da karşılıyor

Osimhen için vergilerle birlikte söz konusu kararname sayesinde 9 yerine 6 milyon euro ödeyen Napoli, beş yıldan sonra geçerliliği ortadan kaldıracak bu maddeyi de uzatacak.

Şirket çalışanlarının çocuğunun olması ya da İtalya'da ev sahibi olmaları kararnamenin beş yıllık süresinin uzatılmasına olanak tanırken, her iki şartı da karşılayan Osimhen'in yeni sözleşmesi bu nedenle Napoli'ye beklenenden daha az yük olacak.

Oyuncunun menajeri Roberto Calenda ile kısa sürede masaya oturtması beklenen Napoli yönetimi, bu imzayı resmiyete dökecek.